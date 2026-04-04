棍网球｜香港男子U16 队 小组全胜晋身周日八强

由中国香港棍网球总会主办的「2026香港青少年棍网球公开赛」周六起一连2天假香港仔运动场、香港仔运动场人造草地足球场， 以及黄竹坑游乐场人造草地足球场3个场地同时举行。东道主香港队于男子U16组别，以小组全胜姿态晋身八强。

香港Ｕ１６队伍小组全胜入八强。图片由公关提供

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今次赛事吸引来自6个国家及地区，总共58支青少年队伍同场较量。比赛设U8混合组、U10混合组、U12男女子组及U16男女子组6个不同组别，参赛球队除了主队中国香港外，还有来自澳洲、中国多个省市、中华台北、南韩及日本之青少年队伍。

首日赛事于中午虽受恶劣天气影响，一度暂停近一小时，但雨势并未冷却参赛球手之热情。最受注目的U16组别中，中国香港男子队成为U16组别「长胜军」，先以21比5大炒来自日本的Rays U16，顺利旗开得胜，队中陈思宇个人独取4分，成为球队首胜功臣。之后在下午迎战上海球会Lynx，陈思宇保持水准，再为港队攻入4球，队友凌梓皓亦同样两场皆能获得3个入球，协助球队两战两胜。小组最后一场，港队面对同组实力稍逊的嘉祥全明星U16天之队，再以13比2轻松取胜，最终三战全胜，以A组第一名跻身男子U16组别半准决赛，周日（5号）出战淘汰阶段。去年于济州勇夺亚太区锦标赛亚军的中国香港队，向卫冕今届赛事冠军迈进一大步。

是届赛事亦标志着香港棍网球发展的重要里程碑，比赛名称由过往的「香港棍网球公开赛」正式转型为「香港青少年棍网球公开赛」，定位亦由以往以成人组别为主，转为聚焦青少年六人赛发展，期望建立更具系统性的培训及竞技平台，培育新一代棍网球运动员，为香港以至亚洲区棍网球运动的长远发展奠定基础，向已成为2028奥运项目的六人赛进发。