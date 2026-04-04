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乒乓世界杯｜孙颖莎决胜局连救两个局点 反胜埃及新星闯四强

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更新时间：19:11 2026-04-04 HKT
发布时间：19:11 2026-04-04 HKT

今日（周四）在澳门举行的乒乓球世界杯2026女单八强赛上演惊心动魄的一幕，世界排名第1的「一姐」孙颖莎在决胜局落后下连救两个局点，最终以4：3险胜18岁埃及新星高达（Hana Goda），有惊无险地打进四强，将对阵德国老将莎比妮云达（Sabine Winter） 。

力争卫冕的世界「一姐」 孙颖莎面对世界排名26位的高达。「一姐」今仗以13：11及11：8先赢两局，但第三局孙颖莎不断失误，被对手追平10：10，双方战至14：14后，「一姐」未能把握优势，以14：16先失一局。高达扳回一局后势如破竹，连赢两局，局数反超3：2。

 

孙颖莎在调整过后，在第六局胜11：3，将比赛拖至决胜局。而决胜局时，孙颖莎出现连连失误，一度落后4分后，让高达领先10：8，手握两个局点。不过孙颖莎成功顶著压力，追平比分并以13：11险胜，以局数4：3反胜晋级四强。下仗「一姐」 将对战于8强淘汰队友王艺迪的德国老将莎比妮云达。

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