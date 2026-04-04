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FIFA 博物馆｜5月首度登陆香港 经典展品与幕后传奇重现眼前 打造沉浸式FIFA世界杯™探索之旅

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更新时间：13:00 2026-04-04 HKT
发布时间：13:00 2026-04-04 HKT

香港 — FIFA 博物馆今日正式宣布，将于香港举办首个位于东亚地区的特别展览。是次展览为期六个月，由FIFA博物馆与Asia Partners携手呈献，将于 2026 年 5 月 28 日在铜锣湾时代广场隆重揭幕。随著2026年FIFA世界杯™在加拿大、墨西哥及美国开锣在即，展览将把这股非凡的足球魅力带到亚洲，让球迷率先近距离感受这场足球盛事的狂热气氛。

FIFA 博物馆5月首度登陆香港。公关提供
FIFA 博物馆5月首度登陆香港。公关提供

FIFA 博物馆选址香港这个亚洲最具活力的文化枢纽之一，将带领访客展开一趟沉浸式足球探索之旅。球迷可饱览世界足球的丰富文化遗产，探索这项全球最大体育赛事的传奇历程。 FIFA 博物馆香港将展出一系列珍贵收藏品、奖杯、多媒体互动装置及精选故事，让球迷重温历届FIFA世界杯™及FIFA女子世界杯™的重要里程碑。
 FIFA 博物馆董事总经理 Marco Fazzone 表示：「我们很高兴能够将FIFA博物馆带到香港这个充满活力的城市，向本地球迷展示足球运动的深厚历史与文化底蕴。我们的使命是向世界各地推广足球运动的独特魅力，而是次展览正是推展这项使命的重要一环。我们希望透过展出 FIFA 博物馆的官方珍藏原件及介绍其历史背景，让香港球迷回顾足球历史、重温经典时刻，并见证历代传奇球队与球员的辉煌成就，带来独特而引人入胜的足球体验。」 
Asia Partners 主席 Filipe Gonçalves 表示：「Asia Partners 对能将 FIFA 博物馆带到香港并参与这项瞩目的国际文化盛事深感荣幸。这次展览将为本地及亚洲球迷、足球文化爱好者、一家大小以至旅客带来难能可贵的机会，深入体验国际足球的丰富历史与全球发展轨迹。我们很高兴能够促成这项文化盛事，并热切期待展览在香港正式揭幕。」 
展览的一大亮点是FIFA 博物馆最具标志性的「The Rainbow」展区。这个大型装置展示了211个FIFA会员协会的球衣，象征足球遍及全球的影响力与多元性，以及这项运动连系世界的凝聚力。 
此外，场内更设有专属影院，放映 FIFA 博物馆深受欢迎的短片《The Final》及《The Path of Champions》，让访客重温FIFA世界杯™的难忘与感动的瞬间。本次展览亦特别聚焦亚洲及香港足球，为本地球迷呈献一系列精选藏品与故事。 
展览选址铜锣湾时代广场，为各年龄层的访客提供便利及多元的体验空间。除了展出FIFA 博物馆官方收藏品外，亦设有专为学校团体及家庭打造的互动与教育环节，让每一位访客都可以发掘足球的乐趣。 
门票资讯 展览门票将于 4 月 16 日下午 6 时起于 www.arena-tix.com公开发售。标准门票由港币 180 元起，优惠票价为港币 140 元。展览另设限量 VIP 体验套票，提供专属礼遇，包括导赏服务、特别纪念品及其他升级体验。

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