迈亚密网赛｜美国网球美女歌莲丝迈亚密大解放 晒比坚尼靓相派福利

美国网球好手、前澳洲公开赛亚军丹妮尔歌莲丝（Danielle Collins）近日在社交媒体上，再次成为了网民的热议焦点。日前于迈阿密公开赛期间，与法国男球手莫迪（Corentin Moutet）爆发了一场「调情罗生门」后，她似乎未受事件影响，继续留在迈阿密享受阳光与海滩，并大方地分享了数张火辣的比坚尼照片，引来大批粉丝「朝圣」。

迈阿密阳光与海滩 粉丝大赞「女神」

现年32岁的歌莲丝，在结束了迈阿密公开赛的赛事后，并未立即离开，而是选择留下来享受假期。她在Instagram上分享了数张身穿比坚尼、配戴太阳眼镜的性感照片，尽显其健美身材和阳光气息。

这辑「福利图」一出，随即引来粉丝们的暴动式留言，赞美之声此起彼落。「太美了！」、「下巴都掉下来了」、「简直是模特儿」、「这造型太棒了！」等留言，瞬间「洗版」，可见其魅力非凡。