Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

迈亚密网赛｜美国网球美女歌莲丝迈亚密大解放 晒比坚尼靓相派福利

即时体育
更新时间：19:16 2026-04-03 HKT
发布时间：19:16 2026-04-03 HKT

美国网球好手、前澳洲公开赛亚军丹妮尔歌莲丝（Danielle Collins）近日在社交媒体上，再次成为了网民的热议焦点。日前于迈阿密公开赛期间，与法国男球手莫迪（Corentin Moutet）爆发了一场「调情罗生门」后，她似乎未受事件影响，继续留在迈阿密享受阳光与海滩，并大方地分享了数张火辣的比坚尼照片，引来大批粉丝「朝圣」。

迈阿密阳光与海滩 粉丝大赞「女神」

现年32岁的歌莲丝，在结束了迈阿密公开赛的赛事后，并未立即离开，而是选择留下来享受假期。她在Instagram上分享了数张身穿比坚尼、配戴太阳眼镜的性感照片，尽显其健美身材和阳光气息。
这辑「福利图」一出，随即引来粉丝们的暴动式留言，赞美之声此起彼落。「太美了！」、「下巴都掉下来了」、「简直是模特儿」、「这造型太棒了！」等留言，瞬间「洗版」，可见其魅力非凡。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
4小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前