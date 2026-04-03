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剑击世青赛｜港队世青次天开斋 14岁杨书涵为香港夺历来第10面世青奖牌

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更新时间：16:15 2026-04-03 HKT
发布时间：16:25 2026-04-03 HKT

香港年仅14岁的佩剑代表杨书涵周五早上在巴西里约热内卢举行的世界青少年锦标赛为香港取得今届第一面奖牌！她在佩剑「少年组」的个人赛过关斩将，只在决赛不敌中国剑手，但仍为港队开了今届奖牌之门，取得一面银牌，这亦是港队历来第10面世青奖牌。

14岁杨书涵为港队在今届开奖牌之门。FIE FB图
14岁杨书涵为港队在今届开奖牌之门。FIE FB图
中国潘其妙（左二）包办今届世青「青年组」及「少年组」双冠军，杨书涵（左一）夺亚。FIE FB图
中国潘其妙（左二）包办今届世青「青年组」及「少年组」双冠军，杨书涵（左一）夺亚。FIE FB图
杨书涵（左）在决赛中。FIE FB图
杨书涵（左）在决赛中。FIE FB图
FIE FB图
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年纪轻轻的杨书涵，父母是上海人，期后移居新加坡，书涵去年开始代表香港参赛，去年的世青赛，她也跻身8强，今年更进一步入决赛夺亚。杨书涵在决赛遇上一日前在「青年组」夺冠的中国剑手潘其妙，港将终以9:15见负，但年纪轻轻却能杀入决赛，为香港夺得今届第一面银牌！

港队对上一次有佩剑上世青奖台，要数回2013年的张艺馨，当年她夺得女佩（少年组）金牌，亦为港队打开世青奖牌之门，这些年来，港队共取得9面世青（少年组及青年组)的奖牌。

新一届的世界青少年剑击锦标赛周三起一连9日远在巴西里约热内卢展开，打头阵是2位2月曾夺亚青赛冠军的何柏霖（Hugo）及余杰分别出战「青年组」男、女佩个人赛，可惜分别在64强及128强步，16岁的余杰周四继续上场参加「少年组」个人赛，但在128强止步。

记者：徐嘉华

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