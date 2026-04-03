赛马会青少年体育记者计划｜ 「讲」篮新秀班

由香港赛马会主办、东华三院协办，并透过马会慈善基金捐款予东华三院协助筹办计划活动的「赛马会青少年体育记者计划」，今年新推出以篮球评述为本的延伸课程—「讲」篮新秀班，早前圆满结束。课程报名反应热烈，50名18至35岁的青年获挑选参加于今年一月起举行的四场工作坊，当中表现出色的学员更分别参与了三场本地甲一篮球赛事的网上直播评述。

各位学员导师来个大合照。公关提供

李旭川（右）与课程主任导师吴毅豪（左）一同评述甲一比赛。公关提供

梁荣海（右）跟其他学员在评述比赛前接受导师讲解。公关提供

学员在工作坊接受主任导师吴毅豪（中）等篮球专家的指导。公关提供

参加者包括甲一球员

其中一位有份参与课程的学员李旭川，本身是甲一球队晋裕的队员。 他分享作为职业篮球员，一直都有透过网上频道和社交平台分享自己的篮球知识和训练日常，希望推动本地篮球发展，因此他得知马会举办这个专门有关本地篮球评述技巧的课程时，即萌生参与的念头。

他指课程由资深篮球评述员吴毅豪担任主任导师，并邀请了专业裁判、甲一球队教练等嘉宾分享，令他获益良多。他忆述最难忘有份参与其中一场甲一比赛的评述， 因为当天他自己亦要出席第一场比赛，赛后即马上会合导师和其他学员准备下一场的评述，「身为职业篮球员，我对赛事了解较多，但评述需要掌握更多场外资讯，用第三身角度去分析，整个过程既紧张又好玩，至今亦回味无穷。

坊间没有同类课程

李旭川亦表示，坊间没有专门教授篮球评述课程，感谢马会举办这课程，令他发掘退役后继续向篮球评述方向发展的可能性，「希望透过评述员的角色，将篮球在本地娱乐化和商业化，令更多人投入篮球运动。

另一名参与课程的学员梁荣海，本身是「赛马会青少年体育记者计划」第8届学员。 他表示自己一直对体育评述和篮球有浓厚兴趣，而课程提供的专家分享，以至实战评述的机会都非常难得，因此十分感谢马会给予机会，令自己对篮球建立全新的认识。

马会一向不遗余力地支持本港体育发展，多年来积极推广社区及精英体育运动，让不同年龄、背景和能力的人士均可享受体育的乐趣；包括早前推出为期三年的赛马会越战越强篮球计划，令更多学生及弱势社群有机会体验篮球运动的乐趣。马会更计划在未来三年投入30亿港元，推动体育及体育界的发展。