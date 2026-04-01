杰出运动员颁奖礼｜六夺「香港杰出女运动员」奖 下周到四川参赛 望每站比赛力臻完美

今届「杰运」的女子组「星中之星」人选可以说是「争崩头」，5位「香港杰出女运动员」都有力竞争「星中之星」，包括去年第一次夺「世界冠军」兼「亚洲冠军」、「世运会冠军」、亦同时是「世一」的空手道「形女」刘慕裳（Grace），但最后不敌「混血飞鱼」何诗蓓，对失落「星中之星」，Grace表示：「作为运动员，好多事都不是自己控制之内，上场比赛也控制不到赢定输，唯一控制到是自己的表现，去年最开心的成绩是做到『世界冠军』，拿到『金边袍』（代表年终总冠军），我已经对得住自己，这个奖只是Bonus。」

Grace难得在港，这天盛装出席杰运颁奖礼。苏正谦摄

徐嘉华摄

苏正谦摄

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第6次夺「香港杰出女运动员」奖（2019、2021、2022、2023、2024、2025）的Grace对上几年都因为身在外地训练感比赛，无法参加「杰运」颁奖礼，今届趁下周在四川举行的WKF 超级联赛才可到场；她特别悉心妆扮，由Innotier为她度身订造一条黑色连身裙，Grace表示，她欣赏这个牌子的理念及防菌防病毒功能：「他们特别将前面裙边裁短一点，露多少少皮靴，看起来型一点。」Grace亦多谢Crisathena为她配衬手表及手饰，有如她的名字Grace（优雅）。

苏正谦摄

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Grace也说：「好多年没有到现场同大家见面，之前好多次都是透过录影多谢大家，上次在会展现场，是2018年那一届，那一届十分兴奋同期待，那年我的成绩不是好差，当时想自己是否有机会上台，那年仍是选『八杰』（不是现在的5男5女），最后拿不到奖，我好记得自己失落的感觉，是一个励志故事给自己，但拿不拿到奖，不可以定义我的成绩，当是鞭策或推动力，一推就令我能第6次拿到『杰运』奖，一定要多谢背后团队，不可以只有我一个能造就现在的成绩；好开心家人同我一齐在现场领奖。」

徐嘉华摄

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世界排名第一的Grace去年的成绩可以说是所向无敌，在去年3月开始就未逢敌手，除夺世锦赛金牌、世运会金牌、亚锦赛「三连霸」外，还连赢5站WKF K1 超级联赛冠军；今年开始穿著代表年终总冠军的「金边袍」打比赛的Grace背著一大堆荣衔，她坦言曾担心会有压力，幸好WKF在今年初开始新的赛规，反而分散她担心的事，专注去迎合新规则。

Grace今年一个大目标是在9月爱知名古屋亚运会争金，面对东道主的挑战，她有信心可以像现在的西班牙导师、前奥运金牌得主珊齐丝（Sandra Sanchez）在东京勇夺奥运夺金。

「2025年度香港杰出运动员」得奖名单

星中之星（各获80,000港元）

男子组：蔡俊彦（剑击）

女子组：何诗蓓（游泳）

香港杰出男运动员（各获60,000港元）

一）蔡俊彦（剑击）

二）黄泽林（网球）

三）黄镇廷（乒乓）

四）何甄陶（游泳）

五）赵显臻（划艇）

香港杰出女运动员（各获60,000港元）

一）何诗蓓（游泳）

二）刘慕裳（空手道）

三）佘缮妡（剑击）

四）李思颖（单车）

五）吴安仪（桌球）

最佳运动队伍（获75,000港元）：香港男子手球队

最佳运动组合（各组获55,000港元）

一）男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘）

二）羽球混双（邓俊文、谢影雪）

三）男子乒乓球双打（黄镇廷、陈颢桦）

记者：徐嘉华

摄影：苏正谦