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杰出运动员颁奖礼｜俊文阿雪出席杰运「战衣」衬到绝 坦言「杰运」奖项是打下去的推动力之一

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更新时间：08:20 2026-04-01 HKT
发布时间：08:20 2026-04-01 HKT

第6次夺「杰运」的「最佳运动组合」大奖的香港羽毛球混双组合邓俊文、谢影雪，经历去年因阿雪养伤而短暂「拆伙」，这一年的成绩打出惊喜，连续三届夺得此奖项（2018、2019、2021、2023、2024、2025），阿雪坦言过去一年的成绩以及手中这个「杰运」的奖项都给与「邓谢配」很大推动力，暗示续战至2028洛杉矶奥运，并叫大家拭目以待！

「邓谢配」说事前没有夹衫，同样选择浅颜色衫的他们出奇地衬。苏正谦摄
「邓谢配」说事前没有夹衫，同样选择浅颜色衫的他们出奇地衬。苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄
阿雪背部的Deep V增添性感。徐嘉华摄
阿雪背部的Deep V增添性感。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

「邓谢配」「战衣」衬到绝  阿雪背部Deep V有睇头

俊文同阿雪周二悉心打扮到会展参加「杰运」颁奖礼，2人出奇地衬，同样以白色为主，他们笑说事前没有夹衫，阿雪选择本地设计师的白色短裙、背部Deep V剪裁添性感，配合Magic Wire饰物，增添型格；俊文的米白色套装配自选的银色大叶领呔，他笑言「落重本」，阿雪也大赞俊文眼光。

「邓谢」在颁奖礼上跟另外两队得奖组合，包括男花团体(右)及乒球双打组合合照。苏正谦摄
「邓谢」在颁奖礼上跟另外两队得奖组合，包括男花团体(右)及乒球双打组合合照。苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄

阿雪去年因身体及伤患问题休养身体4个月，跟俊文短暂拆伙，到4月亚锦赛「复出」（双方协议打至今年9月亚运会），已夺得亚锦赛混双历史性金牌，「复出」这一年，他们曾跻身6个国际赛4强，还有3月初历史性取得超级1000的全英赛铜牌，港队大马籍双打教练们不时建议2人多打2年至2028洛杉矶奥运会，近期他们对参加洛奥的态度变得软化，获奖这天，阿雪暗示有商量余地。

她说：「教练时常叫我们多打2年（至洛奥），其实是好吸引，今日拿到『杰运』这个奖，是好大的推动力，大家拭目以待！去年拿完『杰运』，没想过可以再拿，拆伙后没想过要复出，好多谢俊文信任我，给我好多鼓励，才有决心复出。」

下周以卫冕身份出战亚锦赛

阿雪以「神奇」来形容过去一年「复出」后的成绩，对于下周将在宁波卫冕亚锦赛的混双冠军，俊文表示：「拿到『杰运』这个奖既开心亦是鼓励，加上全英赛入到4强，对下周的亚锦赛都有帮助，我们当然想卫冕，但初步先锁定奖牌的目标，奖牌颜色再看。」

 

「2025年度香港杰出运动员」得奖名单

星中之星（各获80,000港元）
男子组：蔡俊彦（剑击）
女子组：何诗蓓（游泳）

香港杰出男运动员（各获60,000港元）
一）蔡俊彦（剑击）
二）黄泽林（网球）
三）黄镇廷（乒乓）
四）何甄陶（游泳）
五）赵显臻（划艇）

香港杰出女运动员（各获60,000港元）
一）何诗蓓（游泳）
二）刘慕裳（空手道）
三）佘缮妡（剑击）
四）李思颖（单车）
五）吴安仪（桌球）

最佳运动队伍（获75,000港元）：香港男子手球队

最佳运动组合（各组获55,000港元）
一）男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘）
二）羽球混双（邓俊文、谢影雪）
三）男子乒乓球双打（黄镇廷、陈颢桦）

 

记者：徐嘉华

摄影：苏正谦

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