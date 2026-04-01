杰出运动员颁奖礼｜何诗蓓四夺「星中之星」寄语年轻人「热情推动我每天跳进泳池」

被誉为「香港体坛奥斯卡」的「香港杰出运动员选举」2025年度颁奖典礼，昨晚（31日）于湾仔会议展览中心圆满举行。女子游泳运动员何诗蓓（Siobhan） 第四度荣膺最高荣誉「星中之星」的杰出运动员。她表示喜欢游泳这份工作，谈到热情是让她每天跳进泳池的原因，寄语年轻人找到人生中的热情。

早前全运会获得两金的何诗蓓再度以大热姿态， 登上颁奖台，Siobhan坦言心态从容，表示游泳从不为奖项而战 ：「其实我都没什么去想，有这个认同当然是开心的事，再拿到『星中之星』都是一个bonus。」何诗蓓笑言 ：「虽然大家都是在体院里训练，但运动员时常出国，很少见到彼此。今晚难得可以看见大家，是个很开心的机会。 」Siobhan在颁奖台上感恩游泳成职业，记者会上她补充道：「我觉得我这份工很不寻常，因为我好像每一日只是在做我想做的事。」她强调，这并非受他人驱使，而是自然发生的热情。从喜欢比赛到飞赴各地训练，整个生活方式都是她的心之所向。

谈到热情的重要性，何诗蓓有感而发：「无论训练或者比赛多辛苦，只要你有这个热情，你很喜欢你正在做的事，其实感觉上就没那么辛苦。即使是真的辛苦，但因为我真的很喜欢游水，所以这个热情就是推动我每一天起身去跳进那个泳池的原因。」她寄语大家找到人生中的passion，不要轻易放弃。对于年轻一代，Siobhan鼓励勇于尝试：「我觉得在尝试的过程，未必找到自己最喜欢做的事，但也排除了自己不喜欢做的事。慢慢试，希望最终找到你最想做的事。」



记者、摄影：廖伟业