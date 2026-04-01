杰出运动员颁奖礼｜「世一」蔡俊彦展开歌剑双栖生活 透露今年会多出两至三只歌

「2025年度香港杰出运动员选举」颁奖礼周二在会展完满结束，一人连中三元的男花「世一」蔡俊彦（Ryan）近期宣布歌剑双栖成焦点，这位新鲜出炉的「星中之星」自言自己现在是「运动员加歌手」的身份，谈到两栖，他说：「希望唱歌令我的运动成绩更上一层楼。」

暂时钟意运动员身份多一点

Ryan一反男运动员喜爱穿著深色衫的传统，花了一个月选了一件浅色薄身上衣配西裤，同样型格十足，他上周出了自己第一首歌，名为《我最讨厌的男歌手》，他透露今年还会多出2至3首歌，他说：「暂时我都是钟意运动员身份多于歌手，因为比较简单，我是好钟意上台唱歌，但其他的事（指娱乐圈）仍在适应中，好似现在以运动员身份身处颁奖礼，像回到屋企的感觉。」

Ryan跟何诗蓓分获男女子「星中之星」大奖，原来二人曾于2014年南京青年奥运会分别夺得银牌。苏正谦摄

苏正谦摄

28岁的Ryan凭去年势如破竹的成绩（包括世锦赛、亚锦赛双冠军，亦因此升做世界一哥）成为今届「杰运」大赢家（包括首膺「香港杰出男运动员」、「星中之星」，还跟队友冧庄「香港最佳运动组合」）；谈到如何分配歌手及运动员时间，Ryan说：「我一向打完剑都会唱K，现在只是将我以前唱K的时间去练歌，我希望唱歌不只是令我维持我的剑击水平，而是令我的剑击更进一步，希望可以为香港继续拿好的成绩，亦做到好的音乐给大家。」Ryan表示做运动员及歌手各有不同的压力，但都是想「做自己」。

有机会是自己第一次亦是最后一次拿奖

Ryan笑言会好好珍惜今次获奖的机会，他说：「这次有机会是自己第一次，亦有机会是最后一次夺得这些奖，上年我在台下面住，我感觉我好难才被提名，因为我有一个好劲的队友（指张家朗），我要超越他的成绩才能被提名（每个总会只可提名一人参选），以为我不用想这个奖，但今年拿到，我真的好幸运，好荣幸能跟好出色的运动员一同上台拿奖，是一件好值得骄傲的事。」

Ryan继「剑神」张家朗后，另一位男花剑手夺「星中之星」大奖。苏正谦摄

Ryan(左)跟吴诺弘(中)及梁千雨(右)以及有事早走的张家朗是去年全运会男花团体金牌功臣，大热夺最佳运动组合奖。苏正谦摄

「最佳运动组合」成员吴诺弘替Ryan开心 梁千雨开心男花队再获肯定

一同夺得「最佳运动组合」的队友吴诺弘（Lawrence）曾是童星，对于Ryan踏足娱乐圈，他说替对方开心，首次踏上「杰运」舞台的Lawrence说：「第一次参加这颁奖礼，件事好隆重，好有代表性，会继续努力，希望可以继续在这个团队冲激更多奖项。」

第3次跟Ryan及家朗夺「最佳运动组合」奖的梁千雨表示奖项对整队花剑队都是鼓舞的事：「这个奖对男花队是一个肯定，每一次拿奖都证明给大家看，我们是得的，每一年拿到这奖都好开心。」

记者：徐嘉华

摄影：苏正谦