杰出运动员颁奖礼｜香港男子手球队多次提名终圆梦 从「陪跑」到首夺「最佳运动队伍」

被誉为「香港体坛奥斯卡」的「香港杰出运动员选举」2025年颁奖典礼，今晚（31日）于湾仔会议展览中心隆重举行。今届「香港最佳运动队伍」奖项竞争激烈，最终由香港男子手球队凭借过去一年的出色表现及高涨人气，历史性夺得殊荣。

手球队凭借去年全运会的精彩演出，从昔日台下「陪跑」到如今公投第一，上台圆梦，主教练许文邦十分感动：「这十几年真的好感触，多谢一班身后的球员，教练团队。没了他们，都不能够有今天的成绩。」 他忆述宣布得奖一刻，仍如梦似幻：「真的拿到的时候就发觉好不真实，因为其实我们都提名过九次十次，都没拿到。我惊自己听错， 但真的见到他们上去的时候，我自己都好感动。 」这次获奖不仅是对过往努力的肯定，更被视为香港手球发展的里程碑。队长谢永辉表示，这为年轻球员铺就了前路：「已经有好多年轻的球员见到，手球队都可以有这样的出路、这样的资源，希望他们可以继续努力。我相信人手越来越多，水平一定会越来越高。」

队伍已锁定亚运会，队长谢永辉期望：「未来亚运可以拿到第八名或者更前一步的成绩。但相信这一个始终都是一个好高水平的比赛，希望我们都可以有这个成绩。」而谈到即将展开的中国手球超级联赛，教练许文邦剑指「全国冠军」，并期望之后联赛在香港设分站时，能以东道主身份称霸。他承诺会「继续用成绩说话」，力求明年再踏上颁奖台。



记者、摄影：廖伟业