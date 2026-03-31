杰出运动员颁奖礼｜Ryan擸三奖成大赢家 蔡俊彦何诗蓓夺男女「星中之星」

被誉为体坛奥斯卡的「2025年度香港杰出运动员选举」颁奖礼周二在会展举行，台上出现不少新面孔，焦点之一落在近期宣布歌剑双栖的男子花剑「世一」蔡俊彦（Ryan），他凭借历史性夺「世界冠军」及个人首次升上世界第一，一口气在台上擸走3个大奖，包括首膺「香港杰出男运动员」及「星中之星」，还跟队友冧庄「香港最佳运动组合」，连中三元；女子「星中之星」由「混血飞鱼」何诗蓓（Siobhan）大热第4次夺此殊荣。

28岁的Ryan转做全职运动员这8年，只曾在12年前拿过「杰出青少年运动员奖」（近年已取消这奖项），今届成为「杰运」大赢家心情兴奋，他说：「多谢父母。妈咪你真系好烦但系我爱你！爸爸你唔烦我都系咁爱你！多谢我两个好好既教练，可以让我根据自己的方式思考、训练，成就今天的我。多谢我D好朋友系低潮时陪伴我。运动员成功光辉时很易过，遇到错折特别难过，多谢一班好朋友。多谢体育记者对剑击运动员特别温柔，我地大炒对手时话轻取，到我地被大炒时就话不敌对手。」除个人2个奖项外，Ryan亦跟全运会花剑团体金牌队友张家朗、梁千雨及吴诺弘一齐上台接受「最佳运动组合」奖。

黄镇廷连中两元

「香港杰出男运动员」其余4位得奖者包括「网球王子」黄泽林、乒球黄镇廷以及第一次获奖的「男飞鱼」何甄陶及划艇的赵显臻；阿廷亦连中两元，跟小师弟陈颢桦凭去年瑞典大满贯历史性金牌夺「最佳运动组合」；第3个「最佳运动组合」是冧庄的羽球坛「邓谢配」邓俊文、谢影雪，去年阿雪小休后复出，已历史性夺「亚洲冠军」，下周将在宁波亚锦赛进行卫冕。

何诗蓓第4度当选「星中之星」

女子组「星中之星」（杰出运动员中得票最高一位）可以说是「争崩头」，有去年第一次夺「世界冠军」、亦同时是「世一」的空手道「形女」刘慕裳，亦有全运会3金的「小女车神」李思颖，亦有香港女重一姐、世大运卫冕冠军佘缮妡及「四眼Cue后」吴安仪12夺「香港杰出女运动员」，最终由全运会历史性夺2金2铜的Siobhan第4次夺得。

「最佳运动队伍」由去年在全运会历史性取得「殿军」、「公投」排第一的香港男子手球队大热夺得。

记者：徐嘉华

摄影：苏正谦

「2025年度香港杰出运动员」得奖名单

星中之星（各获80,000港元）

男子组：蔡俊彦（剑击）

女子组：何诗蓓（游泳）

香港杰出男运动员（各获60,000港元）

一）蔡俊彦（剑击）

二）黄泽林（网球）

三）黄镇廷（乒乓）

四）何甄陶（游泳）

五）赵显臻（划艇）

香港杰出女运动员（各获60,000港元）

一）何诗蓓（游泳）

二）刘慕裳（空手道）

三）佘缮妡（剑击）

四）李思颖（单车）

五）吴安仪（桌球）

最佳运动队伍（获75,000港元）：香港男子手球队

最佳运动组合（各组获55,000港元）

一）男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘）

二）羽球混双（邓俊文、谢影雪）

三）男子乒乓球双打（黄镇廷、陈颢桦）