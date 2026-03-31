杰出运动员颁奖礼｜2025年度杰出运动员颁奖礼 蔡俊彦夺星中之星三奖成大赢家

「2025年度香港杰出运动员选举」颁奖典礼今晚7点在会展举行，有「香港体坛奥斯卡」之称的典礼，除了集合各运动类别的顶尖运动员外，亦可在赛场之外看到运动员们不一样的一面，典礼中会颁发「星中之星」、「杰男/女运动员」、「最佳运动队伍」以及「最佳运动组合」嘉许过去一年表现突出的运动员们。

20:23 女子组星中之星由何诗蓓夺得。

20:20 男子组星中之星由蔡俊彦夺得。

20:16 最后一位「香港杰出女运动员」由李思颖（单车）夺得。

20:14 第四位「香港杰出女运动员」由吴安仪（桌球）夺得。致辞表示：「这几年，香港桌球项目同我也面对著好多不同挑战，但我自己很幸运，可以将我的兴趣变成我的职业，所以我会继续用保持的正面心态去面对的挑战，明天的我一定会比今天的我更好。除了运动员之外，我知道香港各行各业都不容易，所以我也很想同大家打气，「If you believe it, you can achieve it。」只要做好自己，努力过，大雨之后一定会晴天。最后，也要祝其他各位得奖者，大家继续加油！」

20:05 第三位「香港杰出女运动员」由佘缮妡（剑击）夺得。致辞表示：「今日企在这里有好多不同感受，上次参加杰运是7年前的事，拿青年组的奖，我心里想我是否有一天可以上台拿「香港杰出女运动员」奖，直至打成人组比赛，其实一点也不容易，我一直去试，不想放弃，想用行动去证明自己；这个奖在我人生最大转变发生，由大学生运动员变为全职运动员，这期间好多时候不容易，亦遇过挫折，但我仍好钟意行剑击这条路，要多谢父母、教练及队友，多谢你们见证我成长。」

20:05 第二位「香港杰出女运动员」由刘慕裳（空手道）夺得。致辞表示：「好多年没有在现场同大家见面，之前好多次都是透过录影多谢大家，上次在会展现场，是2018年那一届，那一届十分兴奋同期待，那年我的成绩不是好差，当时想自己是否有机会上台，那年仍是八杰，最后拿不到奖，我好记得自己失落的感觉，是一个励志故事比自己，拿不拿到奖，不可以定义的的成绩，当是鞭策或推动力，一推就令我能第6次拿到奖，一定要多谢背后团队，不可以只有我一个能造就现在的成绩；好开心家人同我一齐在现场领奖。」

20:00 首位「香港杰出女运动员」由何诗蓓（游泳）夺得。致辞表示：「我几周前去了一个比赛，见了一位很久无见的泳员，问我是否仍钟意游水，好多人返工是因为要返而不是想返，而我是十分幸运，不单在我人生找到最想做的事，亦能成为我的职业，在我游泳阶段遇到好多好好的人，是他们令我遇到挫折及困难，仍想去体院返工。亦想多谢香港市民支持，无论我在那里比赛都看到香港的旗，希望大家继续支持香港运动员，在我们比赛都有在家比赛的感觉。」

19:55 最后一位「香港杰出男运动员」由赵显臻（划艇）夺得。致辞表示：「我参选杰运好多年，我每年都是坐上客，来到这里好似透屋企，见到好多运动员聚在一起，这奖项极具代表性，可以话比师弟妹，多年的努力是一定会获得肯定的。」

19:54 第四位「香港杰出男运动员」由黄泽林（网球）夺得，因Coleman不在香港他录影说：「好开心再次拿到这奖，希望大家继续努力，在亚运争取佳绩。」

黄镇廷（乒乓）夺「香港杰出男运动员」。

19:50 第三位「香港杰出男运动员」由黄镇廷（乒乓）夺得，致辞表示「在我十几年运动员生涯中，我十分幸运，在香港出世，在这个时代让我有乒乓平台让我发展。我会继续努力，争取更好成绩。」

第二位「香港杰出男运动员」由何甄陶（游泳）夺得。

19:45 第二位「香港杰出男运动员」由何甄陶（游泳）夺得，致辞表示：「当我六年前来到香港时，我没有任何朋友，我不认识任何人，而现在情况完全不同了。我环顾四周，看到我这么多朋友，我非常感谢一路以来遇到的所有人。大家都知道，这需要整个团队的努力，如果没有我们的团队，我们任何一个人都无法站在这里。在全运会上，我记得我在想，我们生命中有这么多人在幕后工作，让我们的生活变得更好，帮助我们在最高水平上表现，我真的很想借此机会，逐一感谢那些如果没有他们，我就不会在这里的人。」

「香港杰出男运动员」蔡俊彦（剑击）。

19:40 首位「香港杰出男运动员」由蔡俊彦（剑击）夺得，「多谢所有投票投我嘅人，亦好多谢我嘅父母，妈咪你真系好烦但系我爱你，爹哋你唔烦我都爱你，同埋所有现役又或者退役嘅队友。」

「香港最佳运动组合」男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘）、羽球混双（邓俊文、谢影雪）、男子乒乓球双打（黄镇廷、陈颢桦） 夺得。

「香港最佳运动组合」男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘）、羽球混双（邓俊文、谢影雪）、男子乒乓球双打（黄镇廷、陈颢桦） 夺得。

19:32 「香港最佳运动队伍」由香港男子手球队夺得，队长谢永晖致辞表示:「多谢每位公众投票给我们（他们位列公众投票第一位），虽然我们在全运会拿到历史性成绩，那次未能上颁奖台，但今日上到这个杰运颁奖台，都好开心，未来亚运会我们会继续努力。」

19:25 「香港最佳运动组合」由男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘）、羽球混双（邓俊文、谢影雪）、男子乒乓球双打（黄镇廷、陈颢桦） 夺得。吴诺弘致辞表示：「好开心拿到这个奖，多谢教练一直指导，最重要我身边3位队友」。黄镇廷致辞则说：「我同陈颢桦第一年被提名，我们相差年纪比较大，算是『新旧组合』，去年有点不错成绩，未来我们会继续努力。」

19:00 颁奖典礼开始

19:00 港队男花代表和沙滩排球杜咏彤、杜咏雯到场。蔡俊彦表示今次的穿著以舒服为主，被问到今次心情没有不同时，他则坦言仍比较喜欢做运动员，今次再到杰运亦好像返屋企。

香港手球队简翊晖、简翊文。

19:00 香港手球队翊晖、简翊文到场。

18:51 女飞鱼何诗蓓到场。

武术运动员沈晓榆。

18:49 武术运动员沈晓榆到场，她表示这次的穿搭走「简单但隆重」的路线。此外，她特别提到这次尝试了以前从未试过的眼妆，想要挑战不同的风格。

18:43 港队空手道代表刘慕裳到场。

18:33 港队乒乓球代表黄镇廷到场。

崔浩言（右）表示结束全职运动员生涯

18:29 港队女重代表佘缮妡，前剑击代表崔浩然、和游泳代表欧铠淳到场。久未在赛场露面的崔浩言表示结束全职运动员生涯：「即系我谂我又唔想，好似上次咁样话我退役咁样，但系就当然啦唔再系一个全职运动员。但系都仍然同剑击好多嘢都有关。」

18:10 女子游泳代表到场，李芯瑶表示有为典礼悉心打扮，并指和其他队友一起来感觉不一样：「我哋8个人都系今年嘅比赛都攞咗好多唔同嘅成就，虽然对上一次系同Siobhan, Ian同埋古仔佢哋一齐嚟啦。今次呢班系我嘅朋友，亦都系队友，所以感觉上好似好好特别，即系可以同自己真正嘅朋友一齐嚟到呢个场合真系好特别。」