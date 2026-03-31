世界桌球锦标赛｜世锦赛破天荒以萤光绿波代替白波 颠覆桌球坛150年历史

世界桌球巡回赛（WST）近日宣布，在即将到展开的2026年Halo世界桌球锦标赛中，会打破一项沿用超过150年的传统，标志性的白色主球（cue ball），将会被一颗萤光绿色的新球所取代，以向赛事的官方合作伙伴Midnite致敬。

150年历史大革新

在桌球运动的历史长河中，白色主球一直是不可或缺的核心元素。然而，在今届于克鲁斯堡举行的世界锦标赛中，这颗标志性的白球，将会在长达17天的赛事中，被换成与赞助商Midnite品牌颜色一致的萤光绿色。此举被视为桌球运动150年历史上，最大胆、最具突破性的改革之一。

嘉兰威尔逊力撑：我们需要新冲击

对于这项破天荒的改革，现时世界排名第二、2026年大师赛冠军嘉兰威尔逊（Kyren Wilson）表示全力支持。他认为，这对桌球运动而言，是向前迈出的重要一步。他说：「老实说，我认为这是桌球运动向前迈出的绝佳一步。将白球变成萤光绿色的想法，一开始可能听起来很大胆，但这正正是我们这项运动现在所需要的一些能吸引注意力、引起人们讨论的东西。」

他补充道：「从球员的角度来看，这亦会非常有趣。视觉效果是我们解读比赛的重要一环，所以在克鲁斯堡的灯光下，使用这颗明亮的绿色主球，实际上可能会提升我们的比赛表现。我们必须对这些变化持开放态度。」

官方：传统与创新并存

世界职业桌球总会（WPBSA）主席积臣费格逊（Jason Ferguson）亦对此表示兴奋：「传统和传承在我们的运动中非常重要，但我们亦对创新感到兴奋。球迷和球员将会喜欢这款专为世界锦标赛而设的新主球。这是我们运动150年历史上，对器材作出的最大改变之一，在克鲁斯堡看到它的实际应用，将会非常引人入胜。」

赞助商：为历史性赛事注入新能量

作为这次改革的「主角」，赞助商Midnite的品牌营销主管Andrew Mook则表示，他们为能参与这个标志性的时刻感到自豪：「看到传统的白球，在世界桌球锦标赛上，以Midnite的萤光绿色重新演绎，是庆祝我们与WST合作关系的一个令人兴奋的方式。这是为了在尊重这项历史性赛事的一切的同时，为其注入新的能量。」