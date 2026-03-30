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场地单车亚锦赛｜香港精英队共夺得2金1银6铜共9面奖牌 功臣之一李思颖明赶返港出席「杰运」颁奖礼

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更新时间：20:12 2026-03-30 HKT
发布时间：20:12 2026-03-30 HKT

「小女车神」李思颖（Ceci）周一在菲律宾亚洲场地单车锦标赛再添金牌！她在女子捕捉赛以卫冕车手跟咵外11位亚洲各地选手斗技，终于成功卫冕夺冠，随后上场的朱浚玮在男子捕捉赛也为港队添铜，香港精英队共夺2金1银6铜，为9月亚运会添信心。Ceci周二提早返港，赶往晚上举行的「香港杰出运动员」颁奖礼，在全运夺3金的她大有机会夺其中一个「香港杰出女运动员奖」。

Ceci继淘汰赛后，再夺捕捉赛金牌，左为陈凝。香港单车总会图
Ceci继淘汰赛后，再夺捕捉赛金牌，左为陈凝。香港单车总会图
李思颖出发捕捉赛前一刻。香港单车总会图
李思颖出发捕捉赛前一刻。香港单车总会图

Ceci在今届亚锦赛表现突出，一人擸走2金1银2铜（见附表），她的金牌来自淘汰赛及10公里捕捉赛，2项比赛的对手大同小异，但都给Ceci拿走冠军，亚军是中国的陈凝、季军是日本的内野艳和；值得一提，陈凝在奥运项目的全能赛赢了Ceci，预计是9月亚运会大敌之一。

Ceci赛后没有预期的开心庆祝自己的金牌，反而仍记挂住输给陈凝的全能赛，她表示：「今年的亚锦赛，我拿走了宝贵的『经验』，那就是不能轻视任何一位对手，就算之前赢过的对手也不能轻敌，未来要好好针对中国及日本对手，甚至其他亚洲区对手去备战。」

「总的来说，今仗是好的，就算经历失败（指主项全能赛输给国家队陈凝），但让我知道自己的强、弱项，未来会继续努力。」Ceci曾在去年全运会及本月初的澳洲珀斯世界杯先后击败陈凝，但在今次亚锦赛却输给陈凝，这令她上了重要一课。

朱浚玮（右）首夺捕捉赛铜牌。香港单车总会图
朱浚玮（右）首夺捕捉赛铜牌。香港单车总会图
朱浚玮首夺男子捕捉赛铜牌。香港单车总会图
朱浚玮首夺男子捕捉赛铜牌。香港单车总会图

朱浚玮继一日前第一次夺男子麦迪逊赛铜牌（拍曹棨光）后，周一的捕捉赛也表现优异，取得铜牌，今仗一连夺2铜，对他有一定的肯定。

Ceci周二将赶回香港，准备出席晚上的「香港杰出运动员选举」颁奖礼，她大有机会凭去年粤港澳全运会3面金牌，第一次夺得其中一个「香港杰出女运动员奖」。

港队奖牌功臣：
2金：李思颖（女子淘汰赛、捕捉赛）
1银：李思颖（女子全能赛）
6铜：
朱浚玮（男子捕捉赛）
梁颖仪（女子记分赛）
李思颖/梁颖仪（女子麦迪逊赛）
李思颖/梁宝仪/梁颖仪/关旨君/张履檾（女子团体追逐赛）
杜棹熙/翁浚皓/莫沚骏（男子团体争先赛）
朱浚玮/曹棨光（男子麦迪逊赛）

记者：徐嘉华

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