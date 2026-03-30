剑击｜剑击全职生涯八年 蔡俊彦今年尝试歌剑双栖 仍以运动员为重心

日前「踩过界」推出个人首支单曲《我最讨厌的男歌手》的男子花剑「世一」蔡俊彦（Ryan），近期应邀出席恒生一个名为财富荟萃论坛，谈及自己的「财富观」及成为歌手的点滴，同场有前香港游泳代表、已为人父的方力申。

Ryan（左一)及方力申（中）出席恒生的理财论坛。公关提供

Ryan（左）跟方力申一同出席活动。公关提供

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Ryan在席间谈到自己成为歌手的故事时表示：「去年去了好友（吕爵安Edan）的演唱会做嘉宾，发现自己钟意唱歌亦钟意在舞台的感觉，好享受在舞台抒发一些情绪，是一个好无形同观众沟通的方法，好特别。」

「决定当歌手，当中有好多挣扎，但当初如果安守本份，就不会成为一个全职运动员，因为当时成为全职的时候，没有很多人支持运动员，既然８年前做了一个任性的决定，８年后我想继续跟随我的内心去走，所以选择同时做运动员同歌手。」Ryan表示，暂时都是侧重运动员的身份。

Ryan的剑击事业如日中天，期待未来有更多突破。FIE图

Ryan亦提到去年成为世界冠军及「世一」前，教练Maurizio Zomparelli 对他一直的支持：「去年5月输了加拿大温哥华站世界杯后，因为成绩好差（连正赛也入不到），输亦是因为裁判因素，好无助，好似自己尽了好大能力，但因为外来因素而失败；不过教练好好，他没有强势叫我打下去，只叫我冷静一下，一路伴住我，不论高低都会在我身体，我被这番说话感动到，然后觉得我打剑不是为自己，是做好给教练、屋企人及朋友看，只要身边仍然有支持我的人，那怕得一个，我都要做好它。」终于Ryan在温哥华站两周后像开窍般赢过不停，连赢3个大赛包括去年5月上海大奖赛、6月亚锦赛、7月世锦赛，世界排名升上至「世一」至今。

理财采运动员输不起心态

至于理财，Ryan表示自己是「运动员输不起的心态」，所以不会去搏，从未买过股票，只会踏实每个月储钱，一步步建站财富。

周二亮相杰运颁奖礼 三线冲奖

周二就是香港杰出运动员选举颁奖礼，Ryan凭去年上述一系列的国际赛佳绩兼「世一」排名，加上公众投票领先一众男运动员，有力争取「香港杰出男运动员」兼「星中之星」，他跟队友张家朗、梁千雨及吴诺弘凭去年主场的粤港澳全运会花剑团体金牌，有机会一人擸走3个奖项。