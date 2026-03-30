桌球｜「四眼Cue后」吴安仪连夺两站冠军 英国公开赛赢「世一」封后

「四眼Cue后」吴安仪周一早上在英国华素尔举行的英国女子桌球公开赛决赛实现「三连霸」！她在决赛面对应届世界冠军兼「世一」、中国的白雨露，在先输第一局下以4:2反胜对手夺冠，赛后她如释重负的表示，过去8年未赢过中国这位年青球手，今次终于打破「宿命」，令其职业生涯的冠军奖杯累积至24个。

踏入2026年，35岁、世界排名第3的安仪显得状态十足，她先在上月初的比利时女子桌球锦标赛夺得今个球季第一冠，事隔2个月，她再次登顶；在她熟悉的英国公开赛由16强打起，先后击败苏格兰的Deborah Fladgate (3:0)、泰国的 Narucha Phoemphul (3:0)及英格兰的世界排第5的简娜（Rebecca Kenna）（4:0）入决赛对白雨露，后者在4强以4:1胜英格格名将、12届世界女子冠军的伊云丝（Reanne Evans）。

白雨露在四强胜英格兰名将伊云丝。WWS图

白雨露是应届世界冠军，近年赢多输少。WWS图

8年未赢过白雨露

安仪跟白雨露近年时有对赛，但正如安仪所说，自2008年亚锦赛后就未赢过白雨露，亦曾在今个赛季3次在决赛输给她，今次可谓吐气扬眉；安仪在决赛先输一局21:67，但很快以55:52、 85:8反超2:1，及后白雨露以79:18追成2:2，港将没被吓窒，以80:33、66:22以大分4:2，成功卫冕兼成为本赛「三连霸」。

安仪是今站惟一一个打出过百度数的球手。WWS图

对于反胜中国「世一」，安仪表示：「今次胜仗对我意义特别不同，除了三连冠及职业生涯第24个锦标外，是对手白雨露，今个赛季我在3个决赛都输给她，对上一次赢她是2018年亚洲锦标赛；对方是一个好全面的球手，我必须要拿到自己的A Game出来才有得打，好开心自己发挥不俗，包括打出一Cue最高度数的104度。」

早前跟拍拖多年的男友订婚

「其实现今的女子世界排名赛的竞争越来越大，我能够赢完比利时公开赛（2月初）后，接著赢英国公开赛，对我是一个好大肯定。」早前宣布跟拍档多年的男友Lorn订婚，可以说是喜事一件接一件。

值得一提，香港除了安仪外，还有苏文欣及何绮麒杀入8强，可惜分别不敌白雨露及伊云丝，提早下马。

安仪续留英国准备下周世锦赛外围赛

无缘出席周二的杰运颁奖礼

周二就是「香港杰出运动员选举」颁奖礼，呼声甚高的安仪今次未能出席，她表示要留在英国准备一周后的世界桌球锦标赛的外围赛，在杰运「公众投票」排第2位、人气高企的她有机会重夺「香港杰出女运动员」奖，若成功，她将是第12次获得此殊荣。

世界女子桌球今季尚余5月中的女子世锦标赛，安仪去年8强以2:4不敌白雨露，她希望保持今站的心理状态，在未来的比赛中发挥得更好。

记者：徐嘉华