Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

迈亚密网赛｜赞历克冼拿封王创七年纪录 比肩费达拿成就「阳光双冠」

即时体育
更新时间：12:24 2026-03-30 HKT
发布时间：12:24 2026-03-30 HKT

意大利网球新星赞历克冼拿（Jannik Sinner）在周日的迈阿密公开赛决赛中，以直落两盘6:4、6:4击败捷克好手利赫卡（Jiri Lehecka）成功捧杯。冼拿并成为自2017年「瑞士天王」费达拿（Roger Federer）以来，首位在同一年内连夺印第安韦尔斯及迈阿密两站「阳光双冠」（Sunshine Double）的男子球手，更是史上首位在完成此壮举的过程中，一盘未失的球员，尽显其惊人统治力。

「阳光双冠」创历史

「阳光双冠」是指在同一年内，连续赢得印第安韦尔斯及迈阿密这两项ATP 1000大师赛的冠军，其难度极高。在辛纳之前，史上仅有7位男子球手曾完成此壮举，包括4次达成的祖高域（Novak Djokovic）和3次的费达拿。
冼拿赛后表示：「这对我来说意义重大。首次赢得『阳光双冠』，这太不可思议了。这是我从未想过能赢得的，因为它很难实现。但我们最终做到了，所以我非常开心。」

大师赛连胜34盘

这场耗时1小时33分钟的决赛，辛纳全场占尽优势，全场开出10个A士球是手的一倍，第一发球得分率高达92%；成功制造多达11次破发球分，虽然只把握到两次，亦足以两盘6:4击败利赫卡封王。凭借这场胜利，冼拿将其在ATP 1000大师赛级别的连胜盘数，延长至惊人的34盘，其本赛季的战绩亦提升至19胜2负。

直逼「一哥」艾卡拉斯

作为七个ATP 1000大师赛冠军，24岁的辛纳在三月份的北美硬地赛季中，表现堪称完美。在赢得生涯首个印第安韦尔斯冠军后，再于迈阿密封王，令他在世界排名积分上，与「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的差距，缩小至仅1,190分，对其世界第一的宝座，构成了强而有力的威胁。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
3小时前
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台特别天气提示：第二波强雷雨区东移未来一两小时影响本港 局部地区雨势较大
社会
2小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
21小时前
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
4小时前
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身 81岁气质优雅一举动现健康隐忧 丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
3小时前
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
00:18
九寨沟7级地震︱2017年以来首拍野生大熊猫栈道漫步 工作人员：2至3岁︱有片
即时中国
14小时前
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
投资理财
6小时前
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
2026-03-29 09:00 HKT
港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺
突发
22小时前