迈亚密网赛｜赞历克冼拿封王创七年纪录 比肩费达拿成就「阳光双冠」

意大利网球新星赞历克冼拿（Jannik Sinner）在周日的迈阿密公开赛决赛中，以直落两盘6:4、6:4击败捷克好手利赫卡（Jiri Lehecka）成功捧杯。冼拿并成为自2017年「瑞士天王」费达拿（Roger Federer）以来，首位在同一年内连夺印第安韦尔斯及迈阿密两站「阳光双冠」（Sunshine Double）的男子球手，更是史上首位在完成此壮举的过程中，一盘未失的球员，尽显其惊人统治力。

「阳光双冠」创历史

「阳光双冠」是指在同一年内，连续赢得印第安韦尔斯及迈阿密这两项ATP 1000大师赛的冠军，其难度极高。在辛纳之前，史上仅有7位男子球手曾完成此壮举，包括4次达成的祖高域（Novak Djokovic）和3次的费达拿。

冼拿赛后表示：「这对我来说意义重大。首次赢得『阳光双冠』，这太不可思议了。这是我从未想过能赢得的，因为它很难实现。但我们最终做到了，所以我非常开心。」

大师赛连胜34盘

这场耗时1小时33分钟的决赛，辛纳全场占尽优势，全场开出10个A士球是手的一倍，第一发球得分率高达92%；成功制造多达11次破发球分，虽然只把握到两次，亦足以两盘6:4击败利赫卡封王。凭借这场胜利，冼拿将其在ATP 1000大师赛级别的连胜盘数，延长至惊人的34盘，其本赛季的战绩亦提升至19胜2负。

直逼「一哥」艾卡拉斯

作为七个ATP 1000大师赛冠军，24岁的辛纳在三月份的北美硬地赛季中，表现堪称完美。在赢得生涯首个印第安韦尔斯冠军后，再于迈阿密封王，令他在世界排名积分上，与「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的差距，缩小至仅1,190分，对其世界第一的宝座，构成了强而有力的威胁。