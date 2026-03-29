游泳｜何诗蓓对「复出」后这一年成绩感惊喜 亚运后接连有比赛包括12月短池世锦赛

一年前大休4个月后「复出」的香港「女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）周日以AIA大使身份出席「水晶车厢之旅」，谈到「复出」接近一年的成绩令自己感到「惊喜」，问她可考虑参加2028年洛杉矶奥运会，她没正面回应，但亦没说「不」，主要视乎9月至12月一连3个大赛（包括9月底亚运、10月初3站世界杯、12月短池世锦赛）的身体状况再作决定。

Siobhan今日出席摩天轮的活动，她笑称自己没有畏高，多年前曾跟家姐搭过香港的摩天轮。徐嘉华摄

Siobhan开心跟小朋友互动。徐嘉华摄

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「复出」最难忘一站：全运会：「令我有点惊喜」

28岁的Siobhan自去年4月香港体育节长池游泳计时赛后正式「复出」，并在9月粤港澳会运会透露2026年会全力出击9月爱知名古屋亚运会，「复出」接近一年，她总共参加了7个比赛，全部都有金牌落袋，游出的时间跟她的个人最佳（PB）相距不远，她认为是针对自己年龄，找到了训练方法。

Siobhan表示：「由2024年9月开始恢复训练（巴奥后，她曾参加2024年10月的3站世界杯及11月短池世锦赛，之后才大休4个月），我第一注重是我的『恢复』，每一日视乎自己身体情况去调整训练量，做到train smarter，我觉得暂时（复出）后的成绩都不差，希望一直好下去。」

徐嘉华摄

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Siobhan认为「复出」后最难忘的一个比赛是在深圳举行的粤港澳全运会，她说：「全运会毕竟是我第一次参加，亦是我在7月（2025年）受伤（被逼弃战2025年7月的长池世锦赛）后第一个大型运动会，当时有好多未知的因素，不知自己实力可以去到那里，但出来的成绩（2金2铜）我感到相当满意，可以说有些『惊喜』。」

Siobhan常在海外比赛，但她说暂时只坐过两次摩天轮，其中一次是在香港。 徐嘉华摄

亚运后马不停蹄参赛 视身体状况再决定末来

破突破自己PB

夺奖无数的Siobhan坦言现时游泳的最大目标，是向著突破自己PB的时间进发（她现拥有香港长池及短池游泳纪录各9个），问到可会考虑参加2028年奥运会，她没正面回复，但紧接9月亚运后，她已报名参加10月一连3站在中亚区的世界杯，然后是12月初的北京短池世锦赛，她说：「暂时的计划，是游完亚运后一个星期，我会去参加3站世界杯，然后是北京世锦赛（短池），之后要看看自己是否应付得来及身体状况，再去想未来的计划。」

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一周后德国站展开欧洲之旅

Siobhan下周将飞德国展开一连2个月的欧洲行程，包括下月9号的德国斯德哥尔摩公开赛、挪威卑尔根游泳节、5月环地中海3站比赛（包括摩纳哥、法国卡内、巴塞隆拿），最快一个香港站的比赛是8月香港公开赛。

记者/摄影：徐嘉华