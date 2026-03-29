跑步｜启德飞步跑吸4300人参与 首设10公里海滨赛道 周浩朗邝咏淇称王封后

由飞越启德主办、启德体育园及九龙城民政事务处协办的「启德飞步跑2026」今晨圆满举行，吸引逾4,300名跑手踊跃参与。今届赛事首度增设10公里全新赛道，途经启德海滨长廊并以启德体育园作结。最终，男子10公里挑战组由周浩朗以33分08秒封王，女子组则由邝咏淇以41分24秒摘下桂冠。

周浩朗留力顺利封王 冀转全职运动员

刚完成全马赛事不久的周浩朗，今仗跑出33分08秒佳绩夺得10公里挑战组全场总冠军。虽然与其个人最佳成绩（PB）32分18秒仍有一段距离，但他透露今场采取了较保守的策略：「因为最近才刚恢复练习，担心比赛强度太高会影响之后的训练计划。不过我也做好了准备，如果对手加速，我的强度也会相应提高。」

自中五开始接触跑步的周浩朗，从小在母亲鼓励下涉猎足球、游泳、单车及篮球等多项运动，打下良好体能基础。以往主攻5,000米、10,000米田径赛及10公里路跑的他，去年底才开始转战长距离赛事。身兼跑步教练的他笑言是受学生启发：「很多学生跑过半马、全马后不断向我推荐，我也想亲身体验他们的感受，于是便开始了长跑训练。」谈及未来发展，他坦言有打算转为全职运动员，而今次夺冠亦为其新训练循环打下强心针。

对于这条全新赛道，周浩朗大赞宽阔且免却了在市区跑步「等灯位」的烦恼：「以往在九龙区跑步多马路，常要停低等红绿灯，路也比较窄。这条新路线为跑手提供了一块极佳的练习腹地。」虽然海旁路段略带逆风，亦有上斜挑战，但他认为沿途能饱览维港景色，跑起来相当舒适。

邝咏淇凭上斜优势封后 赞市区作赛气氛佳

女子10公里挑战组方面，邝咏淇以41分24秒顺利冲线。她透露起步时因天气较湿而采取保守策略，留前斗后，最终凭借自身擅长跑上下斜的优势，成功后来居上。邝咏淇亦对赛事选址市区赞不绝口：「在市区举办比赛非常方便，邻近港铁站之余，启德体育园内的行李寄存及洗手间设施亦十分充裕，毋须大排长龙。」

今届「启德飞步跑」除了设有3公里及10公里赛事，更邀请多位政商及体育界名人参与，共同推广全民运动。文化体育及旅游局体育专员蔡健斌出席开幕礼时指出，启德体育园启用后首年将举办超过200天体育活动，充分发挥场地功能：「今天就是一个好例子，我们一天内有两至三个不同运动项目同时进行。除了社区参与活动，体育园每星期都有不同的体育班，体育馆亦正举办演唱会，旁边场地更开放予公众打篮球，真正做到善用设施，推动体育普及化。」

记者：杨功煜