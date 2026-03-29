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单车亚锦赛｜李思颖失全能赛金牌当头棒喝 周日跟梁颖仪争上麦迪逊奖台

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更新时间：07:20 2026-03-29 HKT
发布时间：07:20 2026-03-29 HKT

「小女车神」李思颖（Ceci）在菲律宾举行的亚洲场地单车锦标赛暂时储齐「三色奖牌」，她在周五的主项全能赛力战下不敌粤港澳全运会手下败仗、中国的陈凝，屈居亚军，周日将跟梁颖仪出战麦迪逊赛，后者周六在女子25公里记分赛取得季军，香港精英队暂累积1金1银3铜。

梁颖仪（右）首夺记分赛铜牌。香港单车总会图
梁颖仪（右）首夺记分赛铜牌。香港单车总会图
梁颖仪（蓝衫)在记分赛中。香港单车总会图
梁颖仪（蓝衫)在记分赛中。香港单车总会图

思颖：现在输好过在亚运输

在今届已手执1金（淘汰赛）1铜（女子团体追逐赛）的Ceci，在全能赛的头3个赛项（捕捉赛、配速赛、淘汰赛）同以第3名完成，只比领先的陈凝少4分，可惜在最后一项记分赛不及对手，Ceci居亚、陈凝夺冠。

李思颖暂夺一金一银一铜。香港单车总会图
李思颖暂夺一金一银一铜。香港单车总会图

Ceci表示全能赛失落金牌的最大得著，是得知「自己差的位」，她说：「现在输好过亚运时输！今仗让我知道中国队犀利，提醒我要提前想出应战的对策。」

梁颖仪周六在25公里记分赛夺铜，乌兹别克的Nafosat Koxirbt夺冠，亚军是新加坡的Elizabeth Le Min。颖仪同Ceci这对麦迪逊组合，曾于2024年亚锦赛夺铜，去年夺银，周日力争转换奖牌颜色。

记者：徐嘉华

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