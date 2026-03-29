港九中学校际剑击赛｜男拔成功卫冕花剑及重剑冠军 德望重夺重剑团体后冠

分开在5天进行的港九中学校际剑击赛周六在香港公园体育馆决出男子花剑及男、女子重剑团体赛3个大奖后落幕，结果由队中拥有不少应届亚青（少年组）奖牌得主的拔萃男书院成功卫冕男花及男重团体锦标，女重团由德望学校重夺失落一届的后冠；对部份剑手将出战下周三在巴西展开的世青赛是一天很好的赛前热身。

男拔包办男子花剑及重剑团体赛冠军。徐嘉华摄

男拔包办男子花剑及重剑团体赛冠军，赛后跟啦啦队及教练们合照。徐嘉华摄

德望重夺女重团后冠。徐嘉华摄

男重团：应届亚少金、银牌得主坐阵

顺利卫冕冠军

周六率先决出男子重剑团体冠军谁属，队中拥有两位应届亚青赛（少年组）个人赛金牌得主徐启哲及银牌黄柏耀坐阵的男拔，加队友许善焯及陈梓轩合力以小组第一名入正赛8强，先后击败旅港开平商会中学（45:23）及中华基督教会铭基书院（45:33），决赛对香港华仁书院，男拔以45:36卫冕王座。

徐启哲表示「亚少」夺金后期望「世少」争牌：「今日学界赛除了想卫冕外，就是为『世少』打好手感，希望争取奖牌。」男重队将于下月3日飞巴西比赛，15岁的徐启哲希望不会受到巴西的时差影响表现，他说：「这几天不会特别练甚么，都准备好，『亚少』金牌给予我实力的肯定及信心，更推动我向前进。」

对于17岁的男拔生何承谦上周在FIE利马大奖赛（成人组）爆冷入8强，徐启哲表示深受鼓舞：「花剑一向都走在前面，我希望出一分力令重剑追上花剑的步伐。」

只有15岁已身高1米90的黄柏耀手执「亚少」个人赛银牌，他笑言：「去到巴西这样远的地方参加『世少』，希望有奖牌带回香港，我是第一次打『世少』，预计临场会惊，期望自己能放松去发挥自己。」

男花团：惊险卫冕 赛后抺冷汗

以小组赛总排名第2晋级正赛8强的男拔（成员有陆浚诺、何承沣、许皓竣及郑博熙）先后击败沪江维多利亚学校（中学部）（45:24）及弘立书院（45:7）后，在决赛对宿敌喇沙书院，男拔在落后下在尾段急起直追，以45:40成功卫冕，赛后大家都抹一把冷汗。

中六的前世少铜牌得主陆浚诺赛后坦言开心可以男团冠军为自己中学画一个完美句号。他说：「因为是最后一年中学，虽然要准备考IB考试，但不想错过这场学界赛，这毕竟是整个中学阶段最重要的比赛，对我来说，算是昼上一个完美句号，我在个人赛也拿到冠军。」

由主项重剑到今次学界赛打花剑的「大孖」何承沣，应老师要求打今日的学界花剑团体赛，「细孖」何承谦因到场力撑男拔，两兄弟将在巴西「世少」参加花剑个人赛，「大孖」说：「今届是我们最后一届『少年组』的比赛，目标一定是拿奖牌，亦想在当中享受比赛。」

女重团：德望决赛大比数胜女拔

以「世少」代表宋德心为首的德望剑队，成员有林靖羲、苏铭诗及林若曦）在小组以总排名第2跻身8强，先以42:21 大胜圣保罗男女中学，随后以45:37击败协恩中学，决赛对女拔，并以45:29重夺失落一届的后冠。16岁中四的宋德心赛后忍不住眼泪，她说：「今日能大比数赢女拔，赛前没想过，十分开心，一星期后就要打『世少』，这星期要给自己足够时间休息去应战『世少』，希望发挥最好的自己。」

记者/摄影：徐嘉华