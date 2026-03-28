榄球｜何诗蓓现身「跃动同行嘉年华」分享经验 紧接比赛不继盼以赛代练备战亚运

国泰今年首度与橄榄成长基金合作，举办「跃动同行计划」，周六在香港足球会举行开幕礼和嘉年华，香港「女飞鱼」何诗蓓以国泰品牌代言人身份出席活动，并与现场的小朋友分享经验和互动。

国泰携手橄榄成长基金 以榄球提升青少年身心健康

今次国泰与橄榄成长基金合作，以「跃动同行计划」将榄球带到校园，旨在利用榄球运动让青少年提升身心健康，也希望籍此推广教育局所提倡的4Rs精神健康约章，即休息（Rest）、放松（ Relaxation）、抗逆力（Resilience）及关系（Relationship），Siobhan也享到她仍曾玩过榄球，并认为榄球更需要团队性，也需要更快的思考去作决策，另外她亦分享到4Rs的经验，并指作为一名运动员也需要培养良好的抗逆力，去面对伤患或成绩未如理想，要学会好好调整投入回比赛中，也提到要好好休息令自己更快恢复到最佳状态。

何诗蓓紧接比赛不继盼以赛代练备战亚运。摄影：魏国谦

何诗蓓表示对𠎀运能否夺奖「无所谓」更珍惜𠎀运与其他运动员相聚时刻。摄影：魏国谦

何诗蓓以赛代练 珍惜𠎀运与其他运动员相聚时刻

Siobhan上周到深圳出战中国游泳公开赛，并以2金1银作结，她受访表示因之前都有到其他地方比赛或集训都有点累，所以也对今次的时间感满意，也为之后的比赛有的的开始，她亦透露今年亚运预计出战项目：「我谂今年亚运都系主要50、100、200加埋接力，所以都好多项目。」她亦表示之后会有不少比赛，希望可以以赛代练。

而提到31日的𠎀出运动员选举，被问到有没有信心在近期屡创佳绩的刘慕裳、李思颖中突围，争夺最佳女运动员宝座，Siobhan则表示未有想太多，只想把握机会和其他运动员一起见面的机会：「其实我无谂太多，我谂都系一个好难得机会可以同其他运动员一齐，因为始终大家成日都喺唔同地方比赛或者练习，难得有一晚可以一齐扮靓出席一个颁奖礼，所以我无谂太多成绩嘅嘢，只系想见返我嘅朋友。」

记者/摄影：魏国谦