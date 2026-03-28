「世界航商大会吉列岛杯龙舟赛 2026」 破纪录超过900名龙舟选手湾仔海滨竞赛

香港游艇会率先带动端阳热潮，今日（3月28日）于铜锣湾吉列岛旁的湾仔海滨「水上运动及康乐主题区」举办「世界航商大会吉列岛杯龙舟赛」，吸引53个本地多个体育会、企业、青少年及大学旧生团体组队报名，超过900位选手参赛，参与人数比去年多了近三成，为历届最高！其中焦点组别青少年组别的参赛队伍更是比上届多了七成。

超过900位选手参赛破纪录

赛事以「小龙」进行，全长200米，属短途赛。赛事规模为历届最大，比去年多了接近200名参赛者。赛事共分上午及下午两个环节，早上先进行银杯、铜杯，以及青少年U18和U19组别赛事，下午进行金杯赛事。金杯和银杯下设女子、公开、混合组别；铜杯则只设混合组别。金杯组别赛事中，完成时间最快的四队，即获资格争夺赛事最高殊荣「吉列岛杯」。

青少年U19组别 惠桥英文中学夺冠

赛会邀得中国香港龙舟总会执行委员会副主席尹国梁先生、香港水上运动议会主席邓励先生、道远咨询管理合伙人于乐先生，及赛事总监Mark Arel先生为赛事进行点晴仪式。赛事焦点落在青少年U19组别赛事，今届的参赛队伍比去年多了五支，参赛队伍分别是来自新会商会陈白沙纪念中学、惠侨英文中学、「赛马会青少年足球领袖计划」等等。42位来自「赛马会青少年足球领袖计划」的足球小将，为了参加今次的比赛，特意在赛前的三星期，在香港游艇会进行了三堂的龙舟训练，他们分成6队出赛，最后其中一队更夺季而回。惠桥英文中学最终夺得组别冠军，而首次参赛的新会商会陈白沙纪念中学夺得亚军。

「澳门自由龙龙舟队」首次参与

赛事也吸引了一些非本地队伍和居港外籍龙舟健儿参赛，来自澳门的「澳门自由龙龙舟队」首次参与「吉列岛杯龙舟赛」，他们表示香港和澳门比赛的感觉分别是，在澳门的所有训练都在湖上进行，而今次赛事在维港进行有海流和海浪；而队伍「香港日本龙」的成员大部分是日藉居港人士。

「世界航商大会吉列岛杯龙舟赛」由早上8时开始，经过一番龙争虎斗，终于在下午4时30分完成所有赛事。最终，「吉列岛杯」由「恒安国际青峰龙」夺得。