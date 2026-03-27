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迈亚密网赛｜女单「世一」莎芭兰卡直落两盘击败「世二」莉芭坚娜 周六决赛将对上美国名将嘉露芙

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更新时间：19:49 2026-03-27 HKT
发布时间：19:49 2026-03-27 HKT

于美国举办的迈亚密网球公开赛，周四进行的女单四强赛事，世界排名第1的白俄罗斯名将莎芭兰卡（Aryna Sabalenka），以盘数2:0击败莉芭坚娜（Elena Rybakina）入决赛，周六将对上美国名将嘉露芙（Coco Gauff）。

今次迈亚密网球公开赛，女单四强赛事最瞩目的戏码，是由「世一」莎芭兰卡对战「世二」的莉芭坚娜，今次是两人今年内第三次在比赛中遇见，两人的战绩均是一胜一负。今场莎芭兰卡气势如虹，首盘先后2度破发，以局数6:4，先取一盘。而第2盘莎芭兰卡，开局更连续2次破发，领先4:0，虽然莉芭坚娜之后成功回破，但无法阻挡颓势，最后莎芭兰卡再胜6:3，以总盘数2:0晋级决赛。

同日进行的另一场四强，嘉露芙同样直落两盘取胜，以6:1、6:1轻取捷克的普莉丝高娃（Karolina Pliskova） ，仅用时1小时30分钟。周六将举行女单决赛，将上演「世一」莎芭兰卡对战首度杀入决赛的东道主名将嘉露芙（Coco Gauff）的精彩戏码。

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