场地单车亚锦赛｜李思颖淘汰赛首封后 港队暂累积一金两铜

「小女车神」李思颖（Ceci）在菲律宾的亚洲场地单车锦标赛，夺得港队今届首面金牌！她周四在女子淘汰赛，力抗中、日、韩劲敌冲得一面金牌，为港队夺得今届亚锦赛第一面金牌，亦一扫过去两届屈居亚军的霉运，亦为未来几天的比赛打下强心针。

李思颖（蓝衫）连续两届亚锦赛夺淘汰赛银牌，令次如愿转换颜色。香港单车总会图

李思颖（左一)一日前跟队友取得女子团体追逐赛铜牌，她们更刷新港将最佳时间。香港单车总会图

香港男子团体争先赛队代表首夺亚锦赛铜牌，功臣包括翁浚皓（右一起）、杜棹熙及莫沚骏。香港单车总会图

今届亚洲锦标赛正值「亚运年」，大部份亚洲选手都视亚锦赛窥探一下对手的情况，港队亦精英尽出，并在周三首天比赛取得2面铜牌，包括Ceci有份的女子团体追逐赛，她们更以刷新最佳时间夺铜，休息一天后，Ceci越战越勇，在淘汰赛一向把握不错的她，继本月初在更高级别的澳洲珀斯世界杯取得铜牌后，今次在亚锦赛发挥更理想，在13人的比赛中脱颖而出。

中国的陈凝及日本的冈本美咲分夺银牌及铜牌。

港队暂累积一金两铜

Ceci曾于上届亚锦赛的捕捉赛夺得金牌，是她全职生涯的第一面成人组亚锦赛金牌，今届比赛才开始，她还有全能赛、麦迪逊赛及捕捉赛要比，预计金牌陆续有来。港队暂累积一金两铜，两面铜牌来自女子团体追逐赛及男子团体争先赛。



记者：徐嘉华