Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

场地单车亚锦赛｜李思颖淘汰赛首封后 港队暂累积一金两铜

即时体育
更新时间：17:00 2026-03-26 HKT
发布时间：17:00 2026-03-26 HKT

「小女车神」李思颖（Ceci）在菲律宾的亚洲场地单车锦标赛，夺得港队今届首面金牌！她周四在女子淘汰赛，力抗中、日、韩劲敌冲得一面金牌，为港队夺得今届亚锦赛第一面金牌，亦一扫过去两届屈居亚军的霉运，亦为未来几天的比赛打下强心针。

李思颖（蓝衫）连续两届亚锦赛夺淘汰赛银牌，令次如愿转换颜色。香港单车总会图
李思颖（蓝衫）连续两届亚锦赛夺淘汰赛银牌，令次如愿转换颜色。香港单车总会图
李思颖（左一)一日前跟队友取得女子团体追逐赛铜牌，她们更刷新港将最佳时间。香港单车总会图
李思颖（左一)一日前跟队友取得女子团体追逐赛铜牌，她们更刷新港将最佳时间。香港单车总会图
香港男子团体争先赛队代表首夺亚锦赛铜牌，功臣包括翁浚皓（右一起）、杜棹熙及莫沚骏。香港单车总会图
香港男子团体争先赛队代表首夺亚锦赛铜牌，功臣包括翁浚皓（右一起）、杜棹熙及莫沚骏。香港单车总会图

今届亚洲锦标赛正值「亚运年」，大部份亚洲选手都视亚锦赛窥探一下对手的情况，港队亦精英尽出，并在周三首天比赛取得2面铜牌，包括Ceci有份的女子团体追逐赛，她们更以刷新最佳时间夺铜，休息一天后，Ceci越战越勇，在淘汰赛一向把握不错的她，继本月初在更高级别的澳洲珀斯世界杯取得铜牌后，今次在亚锦赛发挥更理想，在13人的比赛中脱颖而出。

中国的陈凝及日本的冈本美咲分夺银牌及铜牌。

港队暂累积一金两铜

Ceci曾于上届亚锦赛的捕捉赛夺得金牌，是她全职生涯的第一面成人组亚锦赛金牌，今届比赛才开始，她还有全能赛、麦迪逊赛及捕捉赛要比，预计金牌陆续有来。港队暂累积一金两铜，两面铜牌来自女子团体追逐赛及男子团体争先赛。 


记者：徐嘉华

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
9小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
8小时前
00:45
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院 一人危殆
突发
6小时前
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
6小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
前台北市长柯文哲遭判17年，褫夺公权6年。
01:02
前台北市长柯文哲遭判17年 褫夺公权6年（附京华城贪污案懒人包）
两岸热话
3小时前
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
影视圈
8小时前