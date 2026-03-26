场地单车亚锦赛｜港队首天夺2铜 李思颖周四可望添奖牌

一连7日在菲律宾大雅台举行的亚洲场地单车锦标赛周三首天比赛，港队已取得2面铜牌，以「小女车神」李思颖（Ceci）为首的香港女子团体追逐赛以新港绩完成，而「短组」代表杜棹熙、翁浚皓及莫沚骏在男子团体争先赛表现优异，破天荒第一次踏上这个赛项的颁奖台，周四Ceci再度上场，出战女子淘汰赛争金。

以李思颖（左起）为首的港队，成员包括梁宝仪、梁颖仪、张履檾及关旨君合力夺得亚锦赛女子团体追逐赛铜牌。香港单车总会图

香港男子团体争先赛队代表首夺亚锦赛铜牌，功臣包括翁浚皓（右起）、杜棹熙及莫沚骏。香港单车总会图

Ceci 周四淘汰赛抢金

Ceci在上届亚锦赛取得1金3银1铜，亦是她第次在成人组亚锦赛夺得金牌（捕捉赛），她赛前已说过，希望今届旳金牌越多越好，现时有一铜在手的Ceci周四参加淘汰赛，她曾在过去2年（2024、2025年）夺得这个赛项的银牌，相信她十分渴望今届能转换奖牌颜色至金牌。

今届亚锦赛正值「亚运年」，港队精英尽出，共有29名男、女子车手参加精英组及青年组比赛，周三首天上演的团体赛，中长距离有女子团体追逐赛（4公里），共有6支队伍参加，港队派出梁宝仪、梁颖仪、关旨君及张履檾在资格赛以4分35秒087得第4名，晋级首轮比赛对中国队，此仗换出张履檾，由Ceci登场，终跟队友以4分31秒230不敌最终的冠军中国，要在铜牌战对南韩，后者在首轮比赛不敌日本。

香港女子团体追逐赛成员以刷新香港最佳时间夺铜。香港单车总会图

女子团体追逐赛 连续两届夺铜

中国刷新亚洲纪录

港队在铜牌战继续用回首圈的阵容，并以新香港纪录的4分23秒332 （旧纪录是2024杭州亚运铜牌时间4分28秒888），继去年后，再次取得铜牌。中国队气势如虹，在跟𬀩的决赛以4分09秒438打破由日本保持的亚洲纪录（旧纪录是4分13秒818）夺冠。

３位香港男选手（右）首踏男子团体争先赛亚锦赛奖台，十分鼓舞。香港单车总会图

香港男子争先赛在比赛中，左起翁浚皓、杜棹熙及莫沚骏。香港单车总会图

3位团体争先赛成员准备出战，右起翁浚皓、杜棹熙及莫沚骏。香港单车总会图

男团争先赛首夺亚锦赛奖牌

男子团体争先赛的成绩十分鼓舞，3位车手杜棹熙、翁浚皓及莫沚骏以前从未取得过此赛项的亚锦赛奖牌，今届共有11支队伍参加，港队在资格赛以43分864秒、总排名第3晋级首圈比赛对泰国，港队以43分901跻身铜牌战对大马队，最终以43秒741 夺铜，这是男子「短组」首次在亚锦赛取得团体赛奖牌，对亚运打了支强心针。

男子团体追逐赛（成员包括缪正贤、朱浚玮、曹棨光及伍柏亨）在资格赛以4分00秒274第5名入首圈，再以4分07秒220 第5名完成。女子「短组」的团体争先赛（成员包括杨础摇、吴思颖及童森）在资格赛以49秒511第6名入首圈，最终在名次赛不敌日本，以第5名完成。

记者：徐嘉华