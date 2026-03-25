蔡俊彦出歌｜花剑世一踩过界进军乐坛！新歌《我最讨厌的男歌手》黄伟文填词 网民估暗指室友Edan吕爵安？

香港男子花剑港队代表、现任「世一」蔡俊彦（Ryan），除了在剑击赛道上屡创佳绩，其音乐细胞亦早已备受关注。继去年在大学挚友、MIRROR 成员吕爵安（Edan）的个人演唱会上担任嘉宾大展歌喉后，今日（25日）Ryan 震撼宣布「踩过界」正式进军乐坛，消息一出随即引爆网络热议，体育界与娱乐圈齐齐起哄！

星级幕后班底操刀 绝非「玩玩吓」

Ryan 今日下午于个人社交媒体发布短片，无预警宣布将推出首支个人单曲《我最讨厌的男歌手》。虽然短片暂未披露曲风及歌词细节，但从资讯栏可见，今次出歌绝对是重本制作。歌曲邀得多位乐坛重量级人马联手打造，班底极具睇头：新歌特意找来唱作才子林奕匡负责作曲，并由著名词人黄伟文（Wyman）亲自执笔填写歌词，配合陈朗然的编曲，更重磅邀得 MIRROR 御用监制 Edward Chan 亲手操刀监制。有如此星级的音乐人保驾护航，足证这位「花剑男神」进军乐坛绝非「玩玩吓」，决心十足。

明日《叱咤》首播 星期五亲身上阵演绎

各位「剑迷」及乐迷无需苦候，Ryan 在短片中透露，这支处男作《我最讨厌的男歌手》将于明天（26日）在商业电台《叱咤乐坛》节目中抢先首播，并紧接于本星期五在各大音乐串流平台全面上架。更令人惊喜的是，Ryan 预告星期五当日将会在《叱咤乐坛》直播，势必成为当日全城焦点。

歌名引发热议 网民食花生：暗串 Edan？

帖文曝光后，随即引来大批网民疯狂「派心」及洗版式留言，当中当然少不了他的「老友鬼鬼」Edan 吕爵安，以及花剑队大师兄张小伦留言力撑。

有趣的是，新歌歌名《我最讨厌的男歌手》引发网民无限联想。不少人留言大玩「食花生」猜测，笑指曲中主角是否正正暗指他的大学室友 Edan，纷纷表示：「系咪写紧E字头，后面四粒字果个？」、「想睇大学室友变乐坛对手！」