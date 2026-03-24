网球｜黄泽林轰出17球Ace仍不敌对手 莫雷利亚网球公开赛首圈出局

港网「一哥」黄泽林（Coleman)早前出战迈亚密大师赛止资格赛后，周一转战墨西哥莫雷利亚网球公开赛，首圈对上哥伦比亚球手米希亚(Nicolas Mejia)，港将虽轰出17球ACE，但最终激战2盘仍以0:2告负32强出局。

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🇭🇰 Coleman Wong hits a lovely backhand pass on the run 🏃💨#ATPChallenger | 🇲🇽 Morelia pic.twitter.com/njABksgUHQ — ATP Challenger (@ATPChallenger) March 23, 2026

哥伦比亚球手米希亚。官方X图片

黄泽林轰出17球Ace仍不敌对手。官方IG图片

黄泽林不敌哥伦亚球手 莫雷利亚网赛32强止步

世界排120的Coleman今战对低65位的米希亚陷苦战，首局便轰出10球ACE，并与米希亚打得有来有回，亦曾先后互相破发，但在第11局米希亚保发后，到Coleman发球局米希亚先以40:15领先下Coleman连追2球追成刁时，但最终米希亚连得2分下再取一局，以7:5先取一盘。到第二盘再陷缠斗，双方更需斗到抢7才分出胜负，但Coleman在抢7局以2:7告负，并以总局数6:7再失一局，以盘数0:2不敌米希亚止步莫雷利亚网球公开赛首圈，Coleman今战虽轰出17球ACE，但第二发球得分远逊于对手。