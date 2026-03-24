WTA1000│郑钦文不敌「一姐」莎芭兰卡 迈亚密网赛16强止步

WTA1000迈阿密公开赛女单第三轮焦点战，中国金花郑钦文以3:6、4:6直落两盘不敌世界排名第一的白罗斯名将莎芭兰卡（Aryna Sabalenka），无缘8强。赛后，郑钦文坦然面对失利，认为自己的技术不比对手差，但长时间没比赛后，在关键分的精神力和专注力上，仍有待加强。

郑钦文以3:6、4:6直落两盘不敌莎芭兰卡。路透社

发球成致命伤 关键分未能把握



今场比赛耗时1小时26分钟，郑钦文从开局便陷入被动，首局便被破发落后0:3，最后以3:6先失一盘。第二盘郑钦文亦先被破发落后1:3，第8局莎芭兰卡发球局，中国金花连赢三球领先40:0，可惜被一姐连取5分，白白错过破发球会。最后，莎芭兰卡再赢6:4，盘数2:0淘汰郑钦文。

世界排名第一的白罗斯名将莎芭兰卡。路透社

郑钦文今使输在发球和关键分把握，她全场一发成功率仅为40%，远低于莎芭兰卡的65%。更致命的是，她的二发得分率只有23%，对手则高达63.2%。此外，郑钦文全场5个破发点中仅把握到1个，更是落败的关键。郑钦文赛后说：「今天上来我的发球一个都没进，通过二发去打比赛确实很困难，所以上来就被破发。」

郑钦文说，「我的技术并不比她们差，可能因为长时间没比赛，我的精神力和专注力需要提高。在重要的比赛，往往就是谁能够顶住那一口气，这是我需要做得更好的一点。」

中国金花郑钦文。路透社

手肘伤势好转 盼以赛代练



今仗是郑钦文伤愈复出后参加的第三项赛事，谈及手肘的恢复情况，她表示已比多哈参赛时好很多，在迈阿密连续出战三场后，身体状态感觉非常好，她说：「如果我明天还要打一场比赛，也是可以的，这对我来说是很积极的一面。」



展望红土赛季 盼提振精气神



尽管硬地赛季的表现未算突出，但郑钦文对即将到来的红土赛季充满期待：「希望打红土赛季，每一场都能把精气神再提起来，不管遇上强劲的对手还是比我弱的对手，我都希望在场上做好自己该做的，把自己的网球真正发挥出来，保持身体健康。」

