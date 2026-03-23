利马花剑大奖赛｜「细孖」今季才展开成人组比赛已杀入大奖赛八强 为下月世青赛争金添信心

周一早上在秘鲁利马举行的FIE男子花剑大奖赛，港队破天荒首次有3位港将跻身8强，包括上月才满17岁的拔萃男书院中五生何承谦，他在16强曾以「决一剑」绝杀两届世界冠军兼世界排名第8的意大利Tommaso Marini，不但加强他在下月巴西里约世青赛争金（少年组个人赛）的信心，亦大有机会入选9月爱知名古屋亚运会，跟两位大师兄张家朗及蔡俊彦合作团体赛。

何承谦年纪轻轻却志气高昂，利马站八强跟他的预期目标相近。香港剑总图

「细孖」在８强从落后大比数追至最终只是两分之差败给世界第二及最终本赛冠军的Guillaume Bianchi。香港剑总图

何承谦今次在FIE大奖赛的个人突破，看在大家眼中是惊喜，但其实此成绩一早已是这位少年人的短期目标，上月在本地分龄赛跟小记谈到今季的目标时，他已剑指FIE「八强」，他说：「自从入过FIE世界杯16强（去年11月西班牙站），只是入到FIE『正赛』已不能满足到我，但我知这是好难做到的事，但我希望将目标放高一点去推动自己。」

跟孖生哥哥同为香港剑坛新紥师弟

大家都叫承谦「细孖」，因为他的孖生哥哥何承沣同是剑击队代表（哥哥主项是重剑，兼项花剑），上月在亚青赛的少年组夺得个人赛银牌及团体赛金牌的他，曾夺过青少年世界杯金牌，目前位列FIE 少年组「世一」位置。

「大细孖」何承沣（左）及承谦（右）都是香港剑坛的新紥师弟，他们在上月的亚青赛也夺得少年组的奖牌。资料图片

去年才开始全职训练的「细孖」去年11月（亦是2025-2026年度第一站比赛）第一次打成人组的世界杯（西班牙站）已从小组赛打至16强才止步，刚踏足成人组比赛，他也说：「我开始只抱著拿经验的心态去比赛，但师兄们常说我有实力入到『正赛』来鼓励我（通常FIE的比赛要跟超过150人争48个「正赛」席位（世界头16直入「正常」），当我在西班牙入过16强后，感觉没想像中难。」

承谦去年才开始全职训练，今季已交出不错的成绩，前途无限。香港剑总图

「只要找对了应战的方法，没有赢不到的对手」

「细孖」入成人组「正赛」并不是虚火，他在今季（2025-2026年度）参加了5站FIE比赛（包括利马站），他只有一站不入「正赛」，其余一站入到16强、2站64强及今站8强，成绩十分出众。今站利马过关一点也不容易，从64强开始先后击败日本川村京太、世界排11的埃及Mohamed Hamza，16强对两届世界冠军、意大利的Tommaso Marini，港将无惧这位世界第8的对手，以15:14一分险胜，8强对世界第2的另一意籍剑手Guillaume Bianchi，承谦力战下只以2分的13:15 下马，后者最终夺冠。

可望入选爱知名古屋亚运会

「细孖」也视今年9月爱知名古屋亚运会为目标，根据香港剑总的亚运遴选标准，除看世界排名外，在FIE世界杯或大奖赛入8强的也属优先考虑之列，加上「细孖」的本地排名只屈居蔡俊运及张家朗之后的第3位，他今次利马站获得的世界排名积分亦会令他首次跻身入世界头100位内，大有机会入选亚运的团体赛（每个剑种有2位个人赛及4位团体赛名额）。

「细孖」事先预告世青争金

下月他将会参加巴西里约世青赛的「少年组」个人赛，他之前曾表示目标是「金牌」，信心来自累积了不少成人组的国际赛经验。去年世青（少年组）8强止步的「细孖」之前说过：「今届世青目标一定是冠军，不会满足于只是奖牌（而不是金牌），之前不是好多国际赛经验，但现在打得多，发觉只要找对了应战的方法，没有赢不到的对手。」

「细孖」不是特别高头大马，他认为自己的优点是：「我们都是注重在技术变化上，而不是靠手长身高，只要世青赛当天发挥到，如无意外可以拿到金牌。」

记者：徐嘉华