利马花剑大奖赛｜「细孖」今季才展开成人组比赛已杀入大奖赛八强 为下月世青赛争金添信心
发布时间：16:45 2026-03-23 HKT
周一早上在秘鲁利马举行的FIE男子花剑大奖赛，港队破天荒首次有3位港将跻身8强，包括上月才满17岁的拔萃男书院中五生何承谦，他在16强曾以「决一剑」绝杀两届世界冠军兼世界排名第8的意大利Tommaso Marini，不但加强他在下月巴西里约世青赛争金（少年组个人赛）的信心，亦大有机会入选9月爱知名古屋亚运会，跟两位大师兄张家朗及蔡俊彦合作团体赛。
何承谦今次在FIE大奖赛的个人突破，看在大家眼中是惊喜，但其实此成绩一早已是这位少年人的短期目标，上月在本地分龄赛跟小记谈到今季的目标时，他已剑指FIE「八强」，他说：「自从入过FIE世界杯16强（去年11月西班牙站），只是入到FIE『正赛』已不能满足到我，但我知这是好难做到的事，但我希望将目标放高一点去推动自己。」
跟孖生哥哥同为香港剑坛新紥师弟
大家都叫承谦「细孖」，因为他的孖生哥哥何承沣同是剑击队代表（哥哥主项是重剑，兼项花剑），上月在亚青赛的少年组夺得个人赛银牌及团体赛金牌的他，曾夺过青少年世界杯金牌，目前位列FIE 少年组「世一」位置。
去年才开始全职训练的「细孖」去年11月（亦是2025-2026年度第一站比赛）第一次打成人组的世界杯（西班牙站）已从小组赛打至16强才止步，刚踏足成人组比赛，他也说：「我开始只抱著拿经验的心态去比赛，但师兄们常说我有实力入到『正赛』来鼓励我（通常FIE的比赛要跟超过150人争48个「正赛」席位（世界头16直入「正常」），当我在西班牙入过16强后，感觉没想像中难。」
「只要找对了应战的方法，没有赢不到的对手」
「细孖」入成人组「正赛」并不是虚火，他在今季（2025-2026年度）参加了5站FIE比赛（包括利马站），他只有一站不入「正赛」，其余一站入到16强、2站64强及今站8强，成绩十分出众。今站利马过关一点也不容易，从64强开始先后击败日本川村京太、世界排11的埃及Mohamed Hamza，16强对两届世界冠军、意大利的Tommaso Marini，港将无惧这位世界第8的对手，以15:14一分险胜，8强对世界第2的另一意籍剑手Guillaume Bianchi，承谦力战下只以2分的13:15 下马，后者最终夺冠。
可望入选爱知名古屋亚运会
「细孖」也视今年9月爱知名古屋亚运会为目标，根据香港剑总的亚运遴选标准，除看世界排名外，在FIE世界杯或大奖赛入8强的也属优先考虑之列，加上「细孖」的本地排名只屈居蔡俊运及张家朗之后的第3位，他今次利马站获得的世界排名积分亦会令他首次跻身入世界头100位内，大有机会入选亚运的团体赛（每个剑种有2位个人赛及4位团体赛名额）。
「细孖」事先预告世青争金
下月他将会参加巴西里约世青赛的「少年组」个人赛，他之前曾表示目标是「金牌」，信心来自累积了不少成人组的国际赛经验。去年世青（少年组）8强止步的「细孖」之前说过：「今届世青目标一定是冠军，不会满足于只是奖牌（而不是金牌），之前不是好多国际赛经验，但现在打得多，发觉只要找对了应战的方法，没有赢不到的对手。」
「细孖」不是特别高头大马，他认为自己的优点是：「我们都是注重在技术变化上，而不是靠手长身高，只要世青赛当天发挥到，如无意外可以拿到金牌。」
记者：徐嘉华