Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯│尼高奥莱利梅开二度做曼城主角 英超最强带刀侍卫 一特质最自豪

即时体育
更新时间：11:46 2026-03-23 HKT
发布时间：11:46 2026-03-23 HKT

曼城赢得今届英格兰联赛杯冠军，功臣首推包办两个入球，率队2:0击败阿仙奴的左闸尼高奥莱利(Nico O'Reilly)。此子今季各赛事共入8球，成为本届英超最强带刀侍卫。比起助攻能力，这名刚满21岁的守将更难得拥有多面性，可胜任中场、左翼等，今季在多个位置不停转换，他矢言想成为世界级球星就要擅长不同位置，这点亦令他感到自豪。

曼城赢得英格兰联赛杯冠军，尼高奥莱利成功臣。法新社
曼城赢得英格兰联赛杯冠军，尼高奥莱利成功臣。法新社

尼高奥莱利今季已入8球

中场出身的尼高奥莱利，上季提升到一队后，多次被哥迪奥拿安排出任左闸，并有不俗表现。此子今季就在左闸和中场位置不停转换，其中32场出任左闸，11场踢中场，合共取得8入球5助攻的数据，成为今季最多入球的英超守将，比热刺中坚云迪云多2球，成英超最强带刀侍卫。

曼城赢得今届英格兰联赛杯2:0击败阿仙奴。法新社
曼城赢得今届英格兰联赛杯2:0击败阿仙奴。法新社

左闸、中场切换自如 获哥帅大赞

周六才度过21岁生日的他，今仗梅开二度带领母会曼城捧杯，同时18次空中及地面对抗赢10次，4次抢回控球权，还有3次抢断、3次解围及2次过人，当选比赛最佳球员。尼高奥莱利矢言对比入波，更满意自己的全才角色：「左闸和中场切换，确实很难。不过要成为一名世界级球员，就需要能够切换，适应不同的位置。这在高水平的比赛中，是一项很好的特质，亦是我努力追求的目标。」哥迪奥迪亦大赞他的切换能力，特别提到早前英超对纽卡素时踢防守中场非常出色，今场表现亦难以置信，本季的整体演出令人惊讶。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
1小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
20小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
23小时前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
14小时前
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
00:44
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
社会
1小时前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 10:18 HKT
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
3小时前
03:09
星岛申诉王 | 茶记送奶茶杯感动韩国情侣影片疯传 老板感意外首开腔：对待客人不必过于计较
申诉热话
4小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标 以色列加强对黎巴嫩打击｜持续更新
即时国际
3小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
22小时前