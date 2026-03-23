英联杯│尼高奥莱利梅开二度做曼城主角 英超最强带刀侍卫 一特质最自豪

曼城赢得今届英格兰联赛杯冠军，功臣首推包办两个入球，率队2:0击败阿仙奴的左闸尼高奥莱利(Nico O'Reilly)。此子今季各赛事共入8球，成为本届英超最强带刀侍卫。比起助攻能力，这名刚满21岁的守将更难得拥有多面性，可胜任中场、左翼等，今季在多个位置不停转换，他矢言想成为世界级球星就要擅长不同位置，这点亦令他感到自豪。

曼城赢得英格兰联赛杯冠军，尼高奥莱利成功臣。法新社

尼高奥莱利今季已入8球

中场出身的尼高奥莱利，上季提升到一队后，多次被哥迪奥拿安排出任左闸，并有不俗表现。此子今季就在左闸和中场位置不停转换，其中32场出任左闸，11场踢中场，合共取得8入球5助攻的数据，成为今季最多入球的英超守将，比热刺中坚云迪云多2球，成英超最强带刀侍卫。

曼城赢得今届英格兰联赛杯2:0击败阿仙奴。法新社

左闸、中场切换自如 获哥帅大赞

周六才度过21岁生日的他，今仗梅开二度带领母会曼城捧杯，同时18次空中及地面对抗赢10次，4次抢回控球权，还有3次抢断、3次解围及2次过人，当选比赛最佳球员。尼高奥莱利矢言对比入波，更满意自己的全才角色：「左闸和中场切换，确实很难。不过要成为一名世界级球员，就需要能够切换，适应不同的位置。这在高水平的比赛中，是一项很好的特质，亦是我努力追求的目标。」哥迪奥迪亦大赞他的切换能力，特别提到早前英超对纽卡素时踢防守中场非常出色，今场表现亦难以置信，本季的整体演出令人惊讶。