利马花剑大奖赛｜张家朗回勇 八强险胜「世一」队友蔡俊彦 连续两站大奖赛夺铜

香港男子花剑队远在鲁秘利马再有突破成绩，共有3位港将跻身FIE利马8强，包括「剑神」张家朗、「世一」蔡俊彦（Ryan）及年仅17岁的何承谦，最终家朗杀入4强，他在香港时间周一早上的比赛对中立国的应届世锦赛亚军Kirill Borodachev，家朗以3:15败阵，在不设铜牌战下，继上月都灵站后再次夺铜。

受到中东政局影响，FIE（国际剑联）在月初停了各剑种的比赛后，本周终于重启比赛，男、女子花剑率先于周日在秘鲁利马展开，男子花剑共有6人在「正赛」亮相，并首次有3人同时晋级FIE世界排名赛站的8强，可惜张家朗及Ryan在8强「内讧」，两个只能活一个下，家朗以2分之差的15:13胜Ryan。

香港两位男花领军人蔡俊彦（左）及张家朗（右）在８强对垒。香港剑总图

香港剑总图

香港剑总图

世界排名第9的家朗在今季（2025-2026年度）参加的4站FIE比赛，头2站的表现麻麻，分别在32强止步，但状态由上月的都灵站后开始回勇，今站由64强淘汰赛打起，先后击败美国、墨西哥剑手，16强开始遇上3位应届世锦赛奖牌得主，他先以15:14 胜世锦赛铜牌的法国剑手Maxime Pauty、8强胜队友兼世界冠军Ryan，4强对世锦赛亚军Kirill Borodachev，对方似是有备而战，由头带到尾下以15:3胜出。

男花的决赛由Kirill Borodachev对世界排名第２的意大利剑手Guillaume Bianchi，最终后者以15:12夺冠。

17岁新星何承谦打出惊喜，在利马站曾击退两届世界冠军。香港剑总图

少年组世一的何承谦（左）在利马站不畏对手的名气打出惊喜。香港剑总图

何承谦下月世青令人期待。香港剑总图

17岁新星何承谦打出惊喜 刺赢两届世界冠军 下月世青赛添信心

令人惊喜的是FIE少年组「世一」何承谦，年纪轻轻的他在今季才开始参加成人组的比赛，但成绩十分亮丽，在今季（2025-2026年度）完成的5站FIE世界排名赛，他共4次由小组赛杀入「正赛」，更曾于去年11月的西班牙站世界杯杀入16强，今次更上一层楼入到8强。

世界排名105位的何承谦连环过关一点也不容易，从64强开始先后击败日本川村京太、世界排11的埃及Mohamed Hamza，16强对两届世界冠军、意大利的Tommaso Marini，港将无惧这位世界第8的对手，以15:14险胜，8强对世界第2的另一意籍剑手Guillaume Bianchi，承谦力战下只以2分的13:15 下马，虽败犹荣，此一赛站后，他的世界排名将首次入到头100位内，为他下月巴西世青赛打下强心针。

FIE 图

香港剑总图

Ryan受惠于首圈对手因医疗原因退赛下兵不血刃下晋级次圈，并先后在32强及16强击败意大利剑手，包括以15:4胜世界排22位的Davide Filippi及15:13胜世界25的Tommaso Martini，8强遇上家朗，彼此力战下由家朗以15:13胜出。

郑晓为今站有不俗表现。资料图片

女子花剑的陈诺思及郑晓为分别突破小组赛入「正赛」，陈诺思在64强以15:10胜法国Garance Roger，可惜在32强以一分之差的14:15 不敌意大利的Irene Bertini，大师姐郑晓为在64强以15:6大胜埃及的Sara Amr Hossny，但在32强以9:15负意大利的Arianna Errigo。



记者：徐嘉华