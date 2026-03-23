利马大奖赛｜张家朗挫蔡俊彦晋4强 不敌中立国选手摘铜

受到中东政局影响，FIE（国际剑联）在月初停了各剑种的数站比赛后，本周终于重启比赛，男、女子花剑率先于周日在秘鲁利马展开，男子花剑共有6人在「正赛」亮相。其中张家朗与蔡俊彦一路过关，到8强相遇，张家朗以15：13击败队友晋级4强。但他于4强以3：15告负，不设季军战下获得一面铜牌。

张家朗(左)及蔡俊彦(右)齐跻身利马站次圈。资料图片

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蔡俊彦受惠对手退赛，直入32强。资料图片

经过首圈淘汰赛后，有4人入到次圈32强，包括「世一」蔡俊彦（Ryan）、排名第9的张家朗及两名师弟梁千雨及何承谦，Ryan受惠于首圈对手因医疗原因退赛下兵不血刃下晋级。而次圈梁千雨则不敌法国剑手鲍迪（Maxime Pauty出局，其余3名港将均顺利过关。

16强，张家朗面对鲍迪赢得十分惊险，最终在「决一剑」以15：14险胜晋身8强。张家朗的对手是港队队友蔡俊彦，后者于16强以15：13击败意大利剑手马天尼（Tommaso Martini）。至于上线的何承谦则以15：14险胜意大利马连尼（Tommaso Marini），同样晋级8强。

梁千雨

何承谦

8强，何承谦以13：15不敌意大利的Guillaume Bianchi出局。张家朗则以15：13击败蔡俊彦晋级，与中立国的Kirill Borodachev争入决赛。但张家朗于4强以3：15不敌对手，在不设季军战下获得一面铜牌。