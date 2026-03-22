港九中学校际剑击赛│女拔包办花剑、佩剑团体后冠 男拔重夺男佩团王座

港九中学校际剑击赛周日在宣道国际学校进行女子花剑及男、女子佩剑的团体赛，一众于上月亚青赛「攞牌」的学生运动员成为焦点，包括在亚少夺团体金牌的梁殷侨及龙卓盈，她们分别代表协恩中学及拔萃女书院（女拔）在决赛碰头，结果女拔以45:40夺冠，男、女子佩剑团体冠军分别由拔萃男书院及女拔夺得。

少年「世一」梁殷侨守尾门 虽败犹荣

一共19间学校参加女花团体赛，大家都经过小组赛争取淘汰赛8强资格，上届取得季军的女拔在淘汰赛先后击败圣保禄学校及中华基金中学入决赛硬撼上届冠军协恩，后者有现任少年组「世一」、14岁的梁殷侨，她在决赛守尾门，上场时，协恩落后26:40，对方再多拿5分就可取得后冠，但梁殷侨没有放弃任何一分，这压轴一节她打出14:5，可惜最终以5分之差败阵。

梁殷侨赛后坦言可惜：「守尾门时知道不一定会成功（追分），但以搏一搏的心态去打，辛苦地追了不少分数，最后还是输，当然失望。」在上月亚青（少年组）夺得一金（团体）及一铜（个人赛）的殷侨表示对自己今仗表现「满意」，对下月初出战巴西世青赛有一定帮助：「亚青两面奖牌后，我又多了信心跟国际的对手打，从他们身上也学了不少变化的打法、节奏同时机也有帮助。」去年在世青（少年组）16强止步，她期望今年先尝试入8强。

同样将参加世青（少年组）的龙卓盈对于能从协恩手上赢到团体冠军（上届女拔在4强负协恩）是「喜出望外」：「去年输过给协恩，今年我们尽量走线避开早段遇到她们，到决赛时，我们只想打得比去年好，跟协恩的比赛拉近，好开心可以赢回冠军。」女拔的决赛夺冠功臣包括陈可悠、黄咏琳及欧晓澄，她们在初段曾落后协恩，到中段在临阵换人的战术下开始反超协恩夺冠。

谈到下月世青（少年组）的个人赛，在女拔就读中五的龙卓盈坦言期望能争到奖牌，特别经过上月亚青（少年组）团体赛夺金后，信心增强不少。

男拔重夺佩剑团冠军

男佩团共有18间学校参赛，男拔有上月亚青赛夺得少年组团体银牌及个人赛铜牌的叶诚治坐镇，决赛成员有蔡浩翘、谭联栢及林珀贤，他们直入4强，先以45:0击败德瑞国际学校，决赛以45:23胜东华三院黄笏南中学，重夺这项团体赛的冠军。

女佩团方面共有16队参赛，卫冕的拔萃女书院（成员包括陈殷渟、黄凯琳、洪可懿及郭晋彤）直入4强，先以45:31胜协恩，决赛遇上「杂牌军」兵团圣母书院，但出乎意外，这支「杂牌军」（成员包括曾悦澄、练家希、黄梓琳及张智晴）一点也不易应付，双方全程咬住上，女拔最终以一分之微的45:44惊险夺冠。

男拔夺佩剑团体冠军。徐嘉华摄

男拔有上月亚青赛夺得少年组团体银牌及个人赛铜牌的叶诚治坐镇。徐嘉华摄

圣母书院「杂牌军」惊喜杀入决赛

下月将参加世青（青年组）的曾悦澄眼看校内不够人组队参加学界团体赛，于是在半年前开始问同学们是否有兴趣参赛，结果集合现在4人，当中有专项游泳的，有的只有一年多的剑击经验，但能一路杀入决赛（包括8强以45:44险胜德望学校），十分难得。

曾悦澄（左一）主动召集同学一齐参加学界剑击团体赛。徐嘉华摄

惊喜杀入决赛的圣母「奇兵」团包括：右起练家希、曾悦澄、黄梓琳及张智晴。徐嘉华摄

记者/摄影：徐嘉华