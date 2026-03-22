宝马香港打吡大赛｜「白鹭金刚」缔造历史  以1分59秒43破纪录霸气封王

四岁马经典赛事系列的终极一战、总奖金高达2600万港元的「宝马香港打吡大赛」（2000米），今日于沙田马场隆重上演！由廖康铭（Mark Newnham）训练、冠军骑师布文（Hugh Bowman）策骑的「白鹭金刚」，在最后直路上演扣人心弦的绝地反击，于终点前成功擒下一直领放的「数字天文」，更以1分59秒43的惊人缔速，强势刷新这项赛事的最快时间纪录，夺得这项赛马界「一生一次」的至高荣誉！

今届打吡大赛阵容鼎盛，战况更是峰回路转。赛事起步后，由罗富全训练、华将梁家俊策骑的「数字天文」虽然抽到大外档第13档起步，但一如赛前预期积极抢占先头位置领放。该驹凭借极佳的步速控制掌控了大局，转入最后直路时不仅未有脚软，反而进一步加速抛离马群，一度看似胜券在握，准备直奔终点。

入直路爆发 破纪录时间造就经典

然而，排在第3档起步、早段一直留守在中间有利位置的「白鹭金刚」，在布文的胯下展现出王者的从容。进入最后三百米，布文将坐骑移出中外档望空，「白鹭金刚」随即交出凌厉无比的后劲逢马过马。

在最后一百米的激烈拼斗中，「白鹭金刚」一步一步逼近，最终以无可挑剔的爆发力，以一又四分一马位之先压过强敌「数字天文」率先冲线，其1分59秒43的完赛时间更是缔造了打吡大赛的新历史。至于由班德礼（Harry Bentley）策骑、在四岁马经典赛事系列次关香港经典杯夺魁的「紫荆盛势」，则在今仗跑获季军。

马主、廖康铭首夺打吡 布文三度捧杯

「白鹭金刚」继早前在香港经典杯饮恨得第二后，这次顺利收复前失加冕打吡冠军，为马主白鹭团体及核心成员邓思高圆了多年的打吡美梦。这场极具历史意义的胜仗，是练马师廖康铭在港首次赢得打吡大赛；而对于骑师布文而言，则是他继「明月千里」和「添满意」之后，个人第三次扬威这场四岁马的最高荣誉。

赛后，香港赛马会公布今届香港打吡大赛吸引逾72,500人到访两个马场观赛，创下历来香港打吡大赛新高，当中内地及海外旅客入场人数也刷新纪录，超过11,600人，较去年增加27.8%。



今天投注额录得16亿7800万港元，是历来香港打吡大赛第二高，而全球汇合彩池投注额超过5亿港元，刷新单日10场赛事的纪录。



马会行政总裁应家柏表示，今天打吡大赛十分成功，不但现场气氛炽热，更打破多项纪录。他十分满意由表现最好的马匹，赢得历来其中一届最出色的香港打吡大赛。