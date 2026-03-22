香港田径系列赛三｜女飞人江俊淇 跳远林铭夫启德「意外收获」

香港田径系列赛三周六首次在启德体育园青年运动场举行，虽然场内的「乱风」令不少港将弃战，但亦有为搏「亚运标」以赛代练，结果因伤濶别赛场4个月的女子100米主将江俊淇以及跳远林铭夫都有「意外收获」，加强争入9月爱知名古屋亚运的信心。

濶别赛场四个月，江俊淇顺利夺冠。徐嘉华摄

男子100米跑，巴黎奥运代表刁俊稀（左三）以10秒67第7名冲过终点（撇除海外选手，他是香港第2名）。徐嘉华摄

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今次香港田总改在启德办系列赛三，主要是为了5月28-31日在同场进行的亚洲U20锦标赛进行试场；去年11月中粤港澳全运会在预赛跑了11秒91后，一直因腿部及骨盘底伤患一边治疗一边保持训练，她周六笑说自己终于「开季」了，以12秒正夺冠，4个月没比赛，江俊淇最开心不是夺冠，而是曾受伤的地方没大反应，她表示：「这些伤全运前已有，今次不用食消炎止痛药去跑，跑之后没有反应，已很开心。」

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江俊淇相隔4个月「复出」

亚运会的田径截标日期是5月9-10日的香港田径锦标赛后，田总计算过去一年的成绩定出人选，代表单项的最多派出2个，江俊淇暂时以去年5月同一个香港锦标赛跑的11秒78暂列次位（陈佩琦在同一比赛跑出11秒70暂排第一），对大部港将来说，只剩下2个本地赛达标，包括4月中的系列四及5月的香港锦标赛，俊淇希望以「平常心」争取亚运资格，后面还有几位短跑主力包括梁筠宜、白凯文对亚运100米跑虎视眈眈。

林铭夫也满意周六跳出的距离。徐嘉华摄

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黄珀恒在头三跳都被判犯规，无缘最后三跳的决赛。徐嘉华摄

林铭夫：我知我有能力跳得更远

21岁 的林铭夫曾于2023年跳过个人最佳（PB）兼香港U20纪录的7米89，可惜不久后伤患一个接一个，由2024年尾经历手术、转教练、未愈合又再练伤，最终去年的大赛如亚锦赛、世大运及全运会都无法达标，踏入2026年，铭夫的目标清𥇦，包括7月亚洲U23田径锦标赛以及亚运会；过去数月的最佳成绩是7米45，直到周六在青年运动场的比赛，他虽然在6跳中有4跳被FOUL，只有第3跳的7米24及最后一跳的7米60获承认，这跳7米60亦令他重燃争亚运的希望。

林铭夫说：「去年因伤失去了去年很多大型国际赛，好希望今年的亚运能取得参赛席位，我知我的能力是可以跳到更好的距离，希望截标前这几枪能跳到接近自己PB的成绩。」铭夫周六跳到的7米60暂列香港男子跳远近一年的排名第3，黄珀恒（近一年最佳的7米86）及香港纪录保持者陈铭泰（近一年最佳的7米67）暂列头两位。林铭夫最快一个比赛是本月28号的香港青少年田径锦标赛，期望一枪比一枪好。

主项跳远的黄珀恒无缘跳远最后三跳后，他即去参加执了名的100米短跑，结果总排名第10。徐嘉华摄

男子队接力比赛，最终由香港B 队(右边)胜出。徐嘉华摄

两队香港男子田径队，左起叶景维、李康杰、钟梓圣、陈一乐、郭俊廷、张俊然、梁靖恒及陈庭方恒。徐嘉华摄

男子接力队为亚运练兵

周六同样亮相青年运动场的，还有两队男子4x100米接力队，他们跟来自日本早稻田大学的代表斗了一场比赛，结果香港B队（成员包括陈一乐、李康杰、叶景维、钟梓圣）以39秒54得冠军，早稻田队以39秒79得亚军，季军是39秒95的香港A队（陈庭方、梁靖恒、郭俊廷及张俊然）。这支香港男子接力赛将于下月初到日本横滨跟当地大学队比赛，为亚运会作准备。

记者/摄影：徐嘉华