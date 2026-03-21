Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国游泳公开赛｜何诗蓓夺100米蛙泳第9名 时间比总排名第4更快

即时体育
更新时间：20:57 2026-03-21 HKT
发布时间：20:57 2026-03-21 HKT

香港泳后何诗蓓（Siobhan）周六在深圳举行的中国游泳公开赛女子100米蛙泳决赛B，以1分08秒12取得总成绩第9名，首次以特邀泳手参赛的Siobhan亦完成个人4个赛项，并以2金1银结束今程中国之旅。

Siobhan以2金1银结束深圳之旅。直播截图
Siobhan以2金1银结束深圳之旅。直播截图
直播截图
直播截图

 

直播截图
直播截图

Siobhan在周六早上先参加非主项的100米蛙泳的初赛，她以1分09秒87小组第2、总排名第9未能跻身决赛A，在晚上完成的决赛B，她以由头带到尾的姿势第一个掂池，最㚵以第9名完成。

何诗蓓在100米蛙泳B组决赛。直播截图
何诗蓓在100米蛙泳B组决赛。直播截图

100米蛙泳的A组决赛，来自上海、亚洲纪录保持者兼巴黎奥运银牌得主唐钱婷以1分05秒91夺冠，Siobhan的1分08秒12比A组决赛的第4名还要快。

应届全运会100米蛙泳金牌得主唐钱婷大热夺冠。直播截图
应届全运会100米蛙泳金牌得主唐钱婷大热夺冠。直播截图

总结Siobhan今次深圳之旅，在4个参赛项目中取得3面奖牌，包括50米自由泳、100米自由泳两面金牌以及200米自由泳的银牌，她曾在赛后表示今年重中之重的比赛是9月名古屋亚运会，她说：「现在距离亚运会还有半年时间，今仗我不太在意游出的时间，最希望看到每一次的比赛都看到进步；多谢大家一路支持，我会继续努力，希望继续有好的表现。」

如无意外，Siobhan下一个比赛是下月11至12号在体院举行的体育节香港长池游泳计时赛。

记者：徐嘉华

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
5小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
11小时前
人工6位数经理被裁 年届六旬忧无钱退休「甚么工作都愿做」 四分一美国人减薪转工
人工6位数经理被裁 年届六旬忧无钱退休「甚么工作都愿做」 四分一美国人减薪转工
商业创科
6小时前
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
申诉热话
5小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
11小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
9小时前
游飚设灵丨古天乐与林家栋等致花圈 多位绿叶王现身悼念 黄文标将游飚妻女难处告知古仔
06:29
游飚设灵丨古天乐与林家栋等致花圈 多位绿叶王现身悼念 黄文标将游飚妻女难处告知古仔
影视圈
4小时前
不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光｜Juicy叮
不满少主人常斥责 水母状口水加料汽水侍候 港爸出妙计拆穿 外佣秒招认下场曝光｜Juicy叮
时事热话
6小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
5小时前
TVB小生吴子冲因《卧底娇娃》上位即传离巢？被揭遭官网除名 曾恋拜金港姐分手变陌路人
TVB小生吴子冲因《卧底娇娃》上位即传离巢？被揭遭官网除名 曾恋拜金港姐分手变陌路人
影视圈
6小时前