中国游泳公开赛｜何诗蓓夺100米蛙泳第9名 时间比总排名第4更快

香港泳后何诗蓓（Siobhan）周六在深圳举行的中国游泳公开赛女子100米蛙泳决赛B，以1分08秒12取得总成绩第9名，首次以特邀泳手参赛的Siobhan亦完成个人4个赛项，并以2金1银结束今程中国之旅。

Siobhan以2金1银结束深圳之旅。直播截图

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Siobhan在周六早上先参加非主项的100米蛙泳的初赛，她以1分09秒87小组第2、总排名第9未能跻身决赛A，在晚上完成的决赛B，她以由头带到尾的姿势第一个掂池，最㚵以第9名完成。

何诗蓓在100米蛙泳B组决赛。直播截图

100米蛙泳的A组决赛，来自上海、亚洲纪录保持者兼巴黎奥运银牌得主唐钱婷以1分05秒91夺冠，Siobhan的1分08秒12比A组决赛的第4名还要快。

应届全运会100米蛙泳金牌得主唐钱婷大热夺冠。直播截图

总结Siobhan今次深圳之旅，在4个参赛项目中取得3面奖牌，包括50米自由泳、100米自由泳两面金牌以及200米自由泳的银牌，她曾在赛后表示今年重中之重的比赛是9月名古屋亚运会，她说：「现在距离亚运会还有半年时间，今仗我不太在意游出的时间，最希望看到每一次的比赛都看到进步；多谢大家一路支持，我会继续努力，希望继续有好的表现。」

如无意外，Siobhan下一个比赛是下月11至12号在体院举行的体育节香港长池游泳计时赛。

记者：徐嘉华