七榄｜李卡度积极备战七榄国际赛 志在启德主场冲击「银剑」三连霸

距离2026国泰/汇丰香港国际七人榄球赛开锣不足一个月，港队华将李卡度（Cado）今日现身屯门市广场，出席「赛马会社区七人榄球计划」启动礼。这位港队的老大哥透露，下周将随队北上集训，务求以最佳状态在启德主场力争「银剑赛」三连霸，并为年底的名古屋亚运卫冕战壮行色。

下周北上特训提升状态

李卡度在「赛马会社区七人榄球计划」启动礼的活动上表示，本地联赛结束后，港队成员已悉数归队备战。虽然早前受膝伤困扰，但他大派定心丸：「目前正积极进行康复治疗，希望届时能以100%状态上阵。」他更透露港队下周将北上与山东队进行合练以提升状态。

今年的香港国际七人榄球赛将于4月17日至19日在启德主场馆举行，港队将在「Melrose银剑赛」中将迎战中国及日本。谈及今年目标，Cado直言目标是继续卫冕：「今年适逢香港七榄50周年，我们在之前的『银剑赛』已有两次夺冠经验，今次目标非常清晰，就是要在主场球迷见证下，完成三连霸伟业。」他笑言主场优势在于亲友与球迷的呐喊，呼吁市民踊跃入场支持。

化身沟通桥梁 传承前辈精神

昔日跟在姚锦成身后的「小师弟」，如今已成队中领袖。面对涌现的「Z世代」新星，李卡度坦言自己正扮演「桥梁」角色：「以前我英文较好，会帮阿成（姚锦成）翻译教练指令；现在我则尝试了解年轻球员的沟通方式，将经验传承下去。」他在分享会上亦以自己三度失落奥运资格的经历，勉励在场学生面对逆境时要坚持热诚，展现运动员的坚毅精神。

剑指名古屋亚运卫冕

展望未来，李卡度表示七榄赛事结束后，球队将稍作休整，随即在暑假展开针对2026名古屋亚运的集训。作为两届亚运金牌得主，他矢志带领港队在日本再创辉煌，力争连续三届称霸亚洲。

记者：杨功煜