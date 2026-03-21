羽毛球话题｜杰运「香港最佳运动组合」争崩头 4队叮当马头

香港杰出运动员颁奖礼将于本月31日（星期二）假会展举行，其中有3个得奖席位的「香港最佳运动组合」争崩头，排公众投票头4位的都是大热，排名先后是男子花剑团体、羽毛球「邓谢配」、乒乓黄镇廷、陈颢桦及麦迪逊的李思颖、梁颖仪，当中人气组合邓俊文、谢影雪将争取6夺此奖荣誉。

邓谢有机会六夺杰运奖。资料图片

男子花剑队对上两届杰运都获奖。资料图片

「邓谢配」凭去年4月亚锦赛首夺冠军以及世巡赛的奖牌再次被提名参选「杰运」，他们曾于2018、2019、2021、2023、2024年大热捧走奖项，有趣是，在这5届当选当中，有3届（2019、2023、2024）跟男子花剑队一同获选，今届男子花剑队凭去年11月的粤港澳全运会，在主场历史性夺团体金牌（功臣包括张家朗、蔡俊彦、梁千雨及吴诺弘）及6月亚锦赛铜牌再次被提名参选。

黄镇廷及陈颢桦这老少配首次争夺杰运奖项。资料图片

李思颖及梁颖仪列公投第4位。资料图片

不得不提是乒球的「老少配」黄镇廷、陈颢桦，他们在去年8月瑞典大满贯历史性夺金，随后升上「世一」，这项国际赛成绩份量极重；而李思颖及梁颖仪在全运会首夺麦迪逊赛金牌以及亚锦赛银牌，亦被视为大热门。

记者：徐嘉华