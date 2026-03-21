羽毛球话题｜教练睇好「邓谢配」有力冲两年后的奥运会

不管有多少Haters质疑「邓谢配」因年纪渐长影响成绩，但事实胜于一切，邓俊文、谢影雪光在去年4月「复出」，已历史性夺亚锦赛混双冠军，2026年开始不久，他们已创新猷，跻身全英公开赛4强，大马籍的双打教练陈斌生认为：「只要『邓谢』保持世界排名头6位，打奥运很有希望。」

邓俊文及谢影雪合作10年，曾出战2021东京奥运及2024年巴黎奥运。徐嘉华摄

全英历史性入4强，俊文及阿雪开心得难以置信。全英官网图

全英赛官网图

卢江球摄

阿雪去年4月伤愈复出，跟俊文协定打到今年9月亚运会，当时问过阿雪会不会考虑再参加多一届奥运（2028洛杉矶奥运），她第一个反应是：「这是一个诅咒！」已参加过4届奥运（2012伦敦及2016里约女双、2021东京及2024巴黎混双）的阿雪当时都几斩钉截铁表示奥运不在考虑之列；但日子过去，「复出」后这11个月，2人的成绩十分亮丽，包括6入国际大赛的准决赛（2站1000级、2站750级、1站500级及亚洲锦标赛冠军），全英后接机时再问到洛奥参赛意向时，他们有软化迹象。

阿雪已没再用「诅咒」2字，而是：「再谂吧！现在（距离奥运）仍早。」俊文也说：「奥运争分好煎熬、压力好大，要争足一年分，又要争『种籽』排位。」「邓谢配」曾于东京奥运一届破天荒取得「殿军」。

全英后，邓俊文及谢影雪随双打教练陈斌生返港。徐嘉华摄

2024年开始执教港队双打的大马籍教练陈斌生，谈到「邓谢配」，他大赞2人说：「到港队这一年多，都在为针对『邓谢』的年纪去调配训练量，不能太多，亦不能太少，他们都愿意顶住我们的训练量。全英4强肯定给他们信心，他们打比赛时意志十分坚定，只要他们保持世界排名在头6位，打奥运就很有希望。」

记者：徐嘉华