与马龙同台｜欧铠淳 江忞懿 不约而同以运动员经历教育下一代

乒球界奥运6金得主、中国的马龙周五应邀到理工大学出席「与奥运健儿对话：传承奥运精神」提到「找到心中的热爱，不断追求卓越」，同场的2位香港奥运游泳代表包括5届奥运代表欧铠淳（Stephanie）及里奥代表江忞懿（Yvette）分别在自己热爱的领域追求卓越，并鼓励年青一辈勇敢跳出框架，像他们尝试其他赛道，一样可以发光发亮。

会前大合照包括奥运六金得主马龙（左三）、今日客串司仪的欧铠淳（右一）及退役飞鱼江忞懿（左一），还有港协暨奥委会义务秘书长杨祖𧶽（右四）及主持霍启刚（左四）等。徐嘉华摄

戏肉之一：「与奥运健儿对话：传承奥运精神」，由3位奥运代表，包括六金得主马龙（左二）、游泳的欧铠淳及江忞懿跟大家分享。徐嘉华摄

两位同为33岁 的女飞鱼不约同被同场的马龙敫发，Yvette表示对马龙说到的「找心中热爱的」：「首先你要知道自己是谁，为何钟意，要有自我认知，现在的小朋友有很多社交媒体及AI，没太多空间找到真正的自己，我觉得需要帮助我们下一代去寻找自己。」

两位香港奥运游泳代表欧铠淳（左）及江忞懿（右）多年没见，难得周五在理大活动见面。徐嘉华摄

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仍保持200米蛙泳香港长池纪录的Yvette最记得自己曾试过有6年在游泳上停滞不前，2012年伦敦奥运，她只相差0.1秒达不到参赛标准，她说：「那时我有些崩溃，我问自己是否到了极限，很来跟朋友们谈，发现一个事情，很多时候不是身体到了极限，而是我们自己想像先到了极限，所以多相信自己，那条以为是极限是可以推开的。」Yvette在2026年里约奥运终于达成心愿出战奥运会。

越过一千名大专生到场。徐嘉华摄

自2018年雅加达亚运后续渐退出泳坛，一边不断进修，一边尝试热衷的事业，包括心理健康倡议、亦曾在美国麻省理工学院任教，去年底创办「奥臻」（Arelyx），将其运动思维放入教育，培育下一代增强判断力、抗逆力、跨域思维等，从而发掘他们的无限潜力。

而Stepanie 2年前跟泳队队友郑莉梅及杨珍美共同创立非牟利组织Mind the Waves （MTW），旨在协助香港年轻人应对精神健康挑战，她们运动各自的运动员经验，透过分享及活动，提供年青人心理支援及推动精神健康。

Stephanie 也在会上客串司仪。徐嘉华摄

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这天的活动，Stephanie也客串司仪，马龙在分享会上提到自己也曾怀疑自己的延续奥运金牌的包袱及压力，Stephanie认为此等包袱及压力人人都有，但以她自己为例，当运动员时就顾著训练，没有太多人教导她们如何面对逆境，或面对自己脆弱的时候，直到在美国柏克莱大学读书时才认识更多，她说：「美国那位教练教不单教我们成为一个运动员，更想让我们成为一个young woman，意思是运动中间有很多可以让我们学习的，然后应用在生活上，运动员不只是一个体能上的锻炼，更是一个心灵上的锻炼，我从中找到这方面的热爱。」MTW正正是Stephanie将在美国大学学到的，在香港开设不同的分享会及活动，从而帮助运动员有个健康的心灵。

记者/摄影：徐嘉华