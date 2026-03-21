周末睇波手册｜热刺撼森林上演「护级大战」 联赛杯决赛阿仙奴斗曼城争今季首个锦标

各欧赛16强结束，周末回归各地赛事，周日有2支身陷「护级漩涡」的球队对垒，由热刺主场硬撼诺定咸森林，2队相信都会全力出击力拼脱离降班危机。同日稍晚上演联赛杯决赛，由阿仙奴主场斗曼城，争夺今季首个锦标。

热刺背水一战望直取森林脱离「护级漩涡」

热刺自去年勇夺欧霸后，今季陷入混乱，开季前先炒主帅普斯迪高古(Ange Postecoglou)，但汤马士法兰克(Thomas Frank)接手后热刺仍身陷泥潭，在2月的时候再炒法兰克，由前祖云达斯主帅杜陀(Igor Tudor )接任成看守主教练，但依然未见有起色，在上场欧联主场对马体会一战中以3:2击败马体会后，虽然宣告出局，但也在经历9战后终得首胜，相信亦可对球队士气有所帮助，而森林方面周四晩才刚完成欧霸赛程，仅相隔2日便要斗热刺，但今战尤关降班命运，相信亦会全力出击争胜，力拼率先摆脱「护级漩涡」。

阿仙奴联赛杯决赛撼曼城争夺今季首个锦标

今季阿仙奴表现相当亮眼，继1月不敌曼联后各赛事已录得14场不败，不论在英格兰和欧洲赛场上都有良好表现，但反观曼城最近表现起伏，尤其是射手夏兰特(Erling Haaland)最近表现未如理想5战只入1球，各战线近5战仅收1胜，不但在欧联16强被老敌手皇家马德里以3:0和2:1双杀淘汰，在联赛上更被榜首的阿仙奴拉开9分差距，今战英超次名硬撼首名争联赛杯冠军，势必上演一场龙争虎斗。

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上8:00 英超 白礼顿 对 利物浦 Now621台

晚上10:30 德甲 拜仁慕尼黑 对 柏林 Now621台

深夜1:00 意甲 AC米兰 对 拖连奴 Now638台

深夜1:30 英超 爱华顿 对 车路士 Now621台

深夜1:30 德甲 多蒙特 对 汉堡 Now639台

深夜3:45 意甲 祖云达斯 对 萨斯索罗 Now638台

深夜4:00 法甲 尼斯 对 巴黎圣日耳门 Now643台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上8:00 英超 纽卡素 对 新特兰 Now621台

晚上9:00 西甲 巴塞隆拿 对 华历简奴 Now632台

晚上10:15 英超 热刺 对 诺定咸森林 Now621台

晚上10:15 英超 阿士东维拉 对 韦斯咸 ViuTV 96台

晚上11:15 西甲 巴塞隆拿 对 奥维多 Now632台

深夜0:30 英超 阿仙奴 对 曼城 myTV Super

深夜4:00 西甲 皇家马德里 对 马德里体育会 Now632台

