Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜热刺撼森林上演「护级大战」 联赛杯决赛阿仙奴斗曼城争今季首个锦标

即时体育
更新时间：09:00 2026-03-21 HKT
发布时间：09:00 2026-03-21 HKT

各欧赛16强结束，周末回归各地赛事，周日有2支身陷「护级漩涡」的球队对垒，由热刺主场硬撼诺定咸森林，2队相信都会全力出击力拼脱离降班危机。同日稍晚上演联赛杯决赛，由阿仙奴主场斗曼城，争夺今季首个锦标。

热刺背水一战望直取森林脱离「护级漩涡」

热刺自去年勇夺欧霸后，今季陷入混乱，开季前先炒主帅普斯迪高古(Ange Postecoglou)，但汤马士法兰克(Thomas Frank)接手后热刺仍身陷泥潭，在2月的时候再炒法兰克，由前祖云达斯主帅杜陀(Igor Tudor )接任成看守主教练，但依然未见有起色，在上场欧联主场对马体会一战中以3:2击败马体会后，虽然宣告出局，但也在经历9战后终得首胜，相信亦可对球队士气有所帮助，而森林方面周四晩才刚完成欧霸赛程，仅相隔2日便要斗热刺，但今战尤关降班命运，相信亦会全力出击争胜，力拼率先摆脱「护级漩涡」。

阿仙奴联赛杯决赛撼曼城争夺今季首个锦标

今季阿仙奴表现相当亮眼，继1月不敌曼联后各赛事已录得14场不败，不论在英格兰和欧洲赛场上都有良好表现，但反观曼城最近表现起伏，尤其是射手夏兰特(Erling Haaland)最近表现未如理想5战只入1球，各战线近5战仅收1胜，不但在欧联16强被老敌手皇家马德里以3:0和2:1双杀淘汰，在联赛上更被榜首的阿仙奴拉开9分差距，今战英超次名硬撼首名争联赛杯冠军，势必上演一场龙争虎斗。

 

本周末精选直播赛事
周六
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上8:00      英超    白礼顿 对 利物浦    Now621台 
晚上10:30      德甲    拜仁慕尼黑 对 柏林    Now621台
深夜1:00    意甲    AC米兰 对 拖连奴    Now638台
深夜1:30    英超    爱华顿 对 车路士    Now621台
深夜1:30    德甲    多蒙特 对 汉堡    Now639台 
深夜3:45    意甲    祖云达斯 对 萨斯索罗    Now638台 
深夜4:00    法甲    尼斯 对 巴黎圣日耳门    Now643台 

周日
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上8:00      英超    纽卡素 对 新特兰    Now621台
晚上9:00      西甲    巴塞隆拿 对 华历简奴    Now632台
晚上10:15      英超    热刺 对 诺定咸森林    Now621台
晚上10:15      英超    阿士东维拉 对 韦斯咸    ViuTV 96台
晚上11:15      西甲    巴塞隆拿 对 奥维多    Now632台
深夜0:30     英超    阿仙奴 对 曼城    myTV Super
深夜4:00     西甲    皇家马德里 对 马德里体育会    Now632台
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
葵涌持刀男遭开5枪制服 草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」警方:开枪属合理武力
突发
2小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
23小时前
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
15小时前
葵涌男持刀街头徘徊 遭警开5枪制服 胸口大腿中弹昏迷送院抢救
突发
6小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
14小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
生活百科
17小时前
蔡楚辉摄
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
7小时前
西湾河太安楼揭双尸命案 单位传异味消防破门 男女长者烧炭不治
突发
7小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
2026-03-20 09:00 HKT