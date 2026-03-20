乒乓球｜马龙旋风访港现身理大 逾千粉丝逼爆现场争睹「六金王」风采
更新时间：15:56 2026-03-20 HKT
发布时间：15:56 2026-03-20 HKT
发布时间：15:56 2026-03-20 HKT
国家队乒乓球传奇、奥运「六金王」马龙旋风式访港两天，今日（20日）上午踩入香港理工大学出席活动。这位乒坛巨星魅力没法挡，吸引逾千名师生及市民「逼爆」理大综艺馆，只为一睹偶像风采。
今次活动反应极度热烈，参与人数多达1000人，远超场馆负荷。当马龙进场时，全场掌声雷动，欢呼声此起彼落，气氛炽热。除此之外，马龙与霍启刚及理大乒乓校队进行对打交流，「跳水皇后」郭晶晶亦技痒落场参与，与马龙「过两招」。近百名学生在场边近距离观战，一睹奥运冠军英姿，场面热闹。
现年37岁的马龙战绩彪炳，自2003年加入国家队以来，不仅是中国奥运史上首位「六金得主」，更是全球唯一实现「双圈大满贯」的男子乒乓球手。他手握两届奥运男单金牌、四届男团金牌，加上三夺世乒赛及世界杯男单桂冠，成就了乒坛难以逾越的传奇。
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