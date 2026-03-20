2026劳力士中国海帆船赛｜海狼号「12年磨一剑」 历史性首夺全场总冠军

由香港游艇会主办的「2026劳力士中国海帆船赛」圆满落幕，来自中国内地的劲旅「海狼号」以修正时间71小时43分35秒力压群雄，夺得象征最高荣誉的IRC全场总冠军，成为赛事史上首支夺此殊荣的内地船队，写下历史新一页。

船长颜宇业（左）和船主刘永丰（右）。香港游艇会图片

「海狼号」历史性夺得IRC全场总冠军。香港游艇会

「Seawolf号」首夺全场总冠军 。游艇会图片

「Seawolf号」首夺全场总冠军 。游艇会图片

「海狼号」过去曾五度挑战这项由香港游艇会主办的经典离岸赛，惜多次与冠军擦身而过，包括上届仅获总亚军。船主刘永丰坦言这场胜利是「十二年磨一剑」：「我们这支队伍成立了20年，参加这项赛事也达12年。过去我们拿过两三次亚军，曾试过经过三天三夜激战后仅输6分钟，那种遗憾刻骨铭心。这次终于圆梦，证明了凡事没有捷径，唯有坚持。」

今届赛事风高浪急，被认为是速度最快，挑战性最高的一届赛事。虽然大风有利于创造速度，但也极考验船队应变。船长颜宇业透露，比赛中途曾遭遇强风及器材损坏的惊险时刻，幸得团队凭借多年累积的经验，将失误影响减至最低，并在关键的航线选择上作出正确判断。对于未来，刘永丰豪言不会就此停步：「帆船运动的意义就在于一直比下去，这份坚持才是最宝贵的。」