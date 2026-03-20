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桌球｜傅家俊2:5不敌塔猜亚 世界公开赛止步8强

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更新时间：13:23 2026-03-20 HKT
发布时间：13:23 2026-03-20 HKT

香港桌球「一哥」傅家俊(Marco)，周四晚出战在中国玉山举行的世界桌球公开赛16强斗泰国的塔猜亚(Thepchaiya Un-Nooh)，最终Marco虽在落后0:4下连追2局，但最终依然以2:5告负遭淘汰，无缘晋级8强。

傅家俊周四晚出战在中国玉山举行的世界桌球公开赛16强斗泰国的塔猜亚。摄影：魏国谦
傅家俊周四晚出战在中国玉山举行的世界桌球公开赛16强斗泰国的塔猜亚。摄影：魏国谦
Marco在落后0:4下连追2局。摄影：魏国谦
Marco在落后0:4下连追2局。摄影：魏国谦
傅家俊2:5不敌塔猜亚，世界公开赛止步8强。摄影：魏国谦
傅家俊2:5不敌塔猜亚，世界公开赛止步8强。摄影：魏国谦

傅家俊不敌塔猜亚无缘8强

世界排名94的Marco昨晚迎战塔猜亚，开局即陷入苦战，塔猜亚前4局分别打出75:38、134:0、82:7和68:26，领先4:0，在经过小休后傅家俊手感回暖，接连打出85:0和81:0追成2:4，但可惜未能再下一城，塔猜亚在第7局以85:43以5:2锁定胜局跻身8强。

另一边箱最近状态火热的赵心童则爆冷出局，以2:5不歒加利威尔逊(Gary Wilson)，无缘8强，而「一哥」卓林普(Judd Trump)和「火箭」奥苏利云(Ronnie O'Sullivan)齐齐顺利过关闯入8强。
 

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