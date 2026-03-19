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游泳｜何诗蓓重返全运「福地」夺得中国游泳公开赛首金

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更新时间：17:06 2026-03-19 HKT
发布时间：17:06 2026-03-19 HKT

首届中国游泳公开赛今日于深圳大运中心游泳馆揭开战幔，获大会特邀参赛的「香港女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）重临「福地」！这位港队游泳领军人物继2025年全运会豪取2金2铜后，今晚出战主项100米自由泳决赛，最终以52秒79的成绩获得第1名。

何诗蓓在100米自由泳决赛中于第3线出战，由头带到尾，游出52秒79的好成绩，夺得冠军。澳洲名将奥卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）游出52秒80的成绩位列第2，美国好手杜嘉丝（Kate Douglass）游出53秒40的成绩位列第3。

重返深圳大运中心游泳馆，何诗蓓表示对这个泳池十分熟悉，并满意今晚的表现。她坦言不会过分看重目前的成绩，而是放眼于今年9月的亚运会，期望自己「每次比赛都能不断进步」。

何诗蓓出战中国游泳公开赛。中新社
何诗蓓出战中国游泳公开赛。中新社
何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社
何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社
何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社
何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社
何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社
何诗蓓在2025年全运会为港队斩获2金2铜。中新社

是次赛事星光熠熠，除张雨霏、潘展乐等国家队星将坐镇，大会更特邀17位世界级泳手献技。在今日率先上演的女子100米自由泳初赛，身处第9组的Siobhan游出53秒85，仅落后同组游出53秒72的美国名将杜嘉丝，以总排名第三顺利跻身今晚决赛。

值得一提是，深圳大运中心游泳馆堪称何诗蓓的「福地」。她在2025年粤港澳全运会曾于此场馆为港队勇夺2金2铜佳绩。今次故地重游，Siobhan今晚决赛将上演世界级「巅峰对决」：她将面对初赛第2名的杜嘉丝，以及游出53秒29成绩位列初赛头名的澳洲名将奥卡拉瑾。

获邀北上的何诗蓓行程紧密，将一连三日出战四个项目。除今晚争夺100米自锦标外，周五将转战强项200米自由泳及50米自由泳，周六则会角逐100米蛙泳。

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