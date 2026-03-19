启德飞步跑2026｜新设10公里赛饱覧维港美景 曾晓彤、吴嘉诺率先试跑赞气氛便利兼备

由飞越启德主办、启德体育园及九龙城民政事务署协办的「启德飞步跑2026」将于3月29日举行，今届新增设10公里赛事除续以启德体育园作据点外，更途经区内2个海缤长廊，跑手可饱览沿途维港景色，周四（19日）特意邀请香港渣马女子10公里赛3连霸跑手曾晓彤及香港前半马季军兼资深教练的吴嘉诺率先试跑体验。

启德飞步跑2026新设10公里赛 沿途饱覧维港美景

今届启德飞步跑除了上届的3公里赛外，今届更新设区内首个10公里赛事，除了围绕启德园区外，赛道更会途经启德2个海缤长廊，参赛者可在过程中欣赏维港美景和远眺中九龙干线。曾晓彤表示过往的比赛多数比较远，而今次在启德举办比赛较接近九龙区市中心，对于广大市民而言会较为方便，而吴嘉诺则认为过去的比赛都在较远的地方，而启德飞步跑在市中心的位置举行相信气氛会更为热闹。

「启德飞步跑」10公里路线图。公关提供

「启德飞步跑」3公里路线图。公关提供

嘉诺也表示当日亦会参赛，但主要以享受过程为主，所以时间上大约以30-36分钟为目标，他也给予参赛者一些建议：「到时比赛嘅时候可以跟住啲前面班人一齐行，始终可能风比较大少少，跟住一齐跑都会好啲，条路我觉得唔使太大担心，因为始终条路比较阔啦，如果想enjoy比赛嘅路线嘅时候，不妨可以望咁多啲海边望住跑，反而会更加开心。」他亦建议到尾段可以更大胆冲刺，因为到尾段可能有更多人打气，气氛也会更好速度上可以更快一点，而晓彤则建议：「三月尾大概都系少少热同湿，加上头段上桥会有少少暗上啦。所以建议朋友仔都系留前斗后啦，过晒上斜去到平路有力嘅时候先加速，反而尾段翻嚟再加速会比较好嘅。」

今届启德飞步跑2026吸引了约4,300人报名参加，当中有超过20间跑会精英尽出参赛10公里挑战组，知名跑会包括Running Man、南华、消防长跑队、Kai Tak Runners等。另外亦设可一家大细参与的3公里缤纷组，参加者由最小6岁小朋友到最年长78岁老人家都可参加。

记者/摄影：魏国谦