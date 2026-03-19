PGA巡回赛｜高球女神分享爆笑经历：死忠粉丝多年风雨不改只留「这两字」

被誉为「全球最性感高尔夫球手」的佩芝丝比拉娜（Paige Spiranac），近期在年度盛事PGA球员锦标赛（The Players Championship）举行期间，于社交媒体上分享了一件令网民爆笑的趣事。这位坐拥逾千万粉丝的顶级网红透露，有一位死忠粉丝多年来风雨不改，在她的每一则帖文下都只会留下相同的两个字：「Great cans」（俚语，意指傲人双峰），这份惊人的「坚持」不仅没有惹恼她，反而让她觉得相当逗趣。

Paige 在社交平台 X（前身为 Twitter）上幽默地分享了这名粉丝疯狂洗版留言的截图，并写道：「在这个充满仇恨与绝望的世界里，我知道他永远都会在这里提振我的精神。」她补充，无论她发布的是高球教学、时尚穿搭还是生活日常，这名粉丝「多年来从未错过任何一则帖文」。这则充满高EQ与自嘲意味的帖文迅速爆红，引来大批网民朝圣，纷纷笑称：「如果这都不算承诺，甚么才是」、「这家伙的毅力绝对值得拿奖」。

虽然 Paige 现时主要以全职网红及自家传媒公司 Paige Co 创办人的身份活跃于网络，但她绝非只靠外表的「花瓶」。出生于体育世家的她拥有扎实的高球背景，大学时期曾协助圣地牙哥州立大学（SDSU）赢得队史首座山区西部联盟（Mountain West Conference）冠军。2016年转战职业赛场后，她亦曾于仙人掌巡回赛（Cactus Tour，美国女子高球发展级别赛事）夺得一座职业赛冠军，实力不容小觑。

这次在 PGA 球员锦标赛期间，Paige 虽然未有以选手身份落场，但她凭借这段轻松幽默的场外小插曲，成功抢占了赛事期间的网络流量。她将原本可能被视为网络骚扰的留言，高明地化作与粉丝互动的笑料，证明了她不仅拥有球技与美貌，更具备顶级媒体人的公关手腕，持续用另一种方式在高球界发光发热。