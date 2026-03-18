网球｜「网坛天后」舒拉宝娃现身奥斯卡派对 低胸晚装艳压群芳

前「世界第一」、俄罗斯网坛天后舒拉宝娃（Maria Sharapova）近日盛装出席了在洛杉矶举行的奥斯卡金像奖庆功派对，以一袭性感的低胸奶油色晚装，再次成为全场焦点。

退役生活多姿多彩

现年38岁的舒拉宝娃，自2020年宣布挂拍退役后，便全情投入其多姿多彩的名人生活。在周日晚由《Vanity Fair》杂志编辑Mark Guiducci主办的奥斯卡庆功派对上，这位五个大满贯得主与一众荷里活巨星，如Olivia Rodrigo、Jane Fonda、Bella Hadid及Dua Lipa等同场，星光熠熠。

性感晚装尽显天后风采

舒拉宝娃当晚以一袭设计大胆的低胸奶油色晚装亮相，尽显其骄人身材及高贵气质，艳压群芳。这位昔日在球场上叱咤风云的「网坛天后」，如今在名人场上同样挥洒自如。

加州生活充实

在加州拥有物业的舒拉宝娃，近日的生活可谓相当充实。上周，她才刚现身印第安韦尔斯，观看了BNP Paribas公开赛的女子准决赛。而在周日，当莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）在决赛中击败莉芭坚娜（Elena Rybakina）时，她则正在为奥斯卡派对作准备。此外，她亦抽空到Crypto.com Arena，观看了洛杉矶湖人对阵丹佛金块的NBA赛事，尽情享受其在「黄金州」的悠闲时光。